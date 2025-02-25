ОФИЦИАЛЬНО. Деннис Гентенар стал тренером вратарей Металлиста 1925

Новым тренером вратарей харьковского «Металлиста 1925» стал специалист из Нидерландов Деннис Гентенар. У него уже есть опыт работы с нынешним наставником команды Патриком ван Леувеном.

Деннис Гентенар выступал за НЭК (Неймеген), дортмундскую «Боруссию», амстердамский «Аякс», «ВВВ-Венло», «Алмере Сити» и завершил карьеру в родном городе – в составе НЭК (Неймеген). После завершения игровой карьеры начал работу тренером вратарей. Первым местом работы стала молодежная академия «Аякса». Впоследствии он переехал в Абу-Даби, где работал в «Аль-Вахде». После этого Гентенар работал под руководством Патрика ван Леувена в системе тель-авивского «Маккаби» и донецкого «Шахтера».

Сергей Вольваков, до этого работавший тренером вратарей «Металлиста 1925», остается в структуре клуба. Теперь он будет отвечать за всю вратарскую вертикаль – от академии до первой команды.

Ранее сообщалось, что на защитника «Колоса», воспитанника «Динамо», претендует «Металлист 1925».