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Украина. Первая лига
25 февраля 2025, 15:14 | Обновлено 25 февраля 2025, 15:46
231
0

ОФИЦИАЛЬНО. Деннис Гентенар стал тренером вратарей Металлиста 1925

В тренерском штабе харьковского клуба произошли изменения

25 февраля 2025, 15:14 | Обновлено 25 февраля 2025, 15:46
231
0
ОФИЦИАЛЬНО. Деннис Гентенар стал тренером вратарей Металлиста 1925
ФК Металлист 1925. Деннис Гентенар

Новым тренером вратарей харьковского «Металлиста 1925» стал специалист из Нидерландов Деннис Гентенар. У него уже есть опыт работы с нынешним наставником команды Патриком ван Леувеном.

Деннис Гентенар выступал за НЭК (Неймеген), дортмундскую «Боруссию», амстердамский «Аякс», «ВВВ-Венло», «Алмере Сити» и завершил карьеру в родном городе – в составе НЭК (Неймеген). После завершения игровой карьеры начал работу тренером вратарей. Первым местом работы стала молодежная академия «Аякса». Впоследствии он переехал в Абу-Даби, где работал в «Аль-Вахде». После этого Гентенар работал под руководством Патрика ван Леувена в системе тель-авивского «Маккаби» и донецкого «Шахтера».

Сергей Вольваков, до этого работавший тренером вратарей «Металлиста 1925», остается в структуре клуба. Теперь он будет отвечать за всю вратарскую вертикаль – от академии до первой команды.

Ранее сообщалось, что на защитника «Колоса», воспитанника «Динамо», претендует «Металлист 1925».

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Металлист 1925 Первая лига Украины Деннис Гентенар Патрик ван Леувен
Сергей Турчак Источник: ФК Металлист 1925
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