Босния планирует сыграть товарняк против сборной рф. В УЕФА не возражают
Товарищеский матч планируется провести в ноябре в стране-агрессоре
Футбольные руководители Боснии и Герцеговины приняли решение провести товарищеский матч национальной команды этой страны против сборной рф.
Товарняк планируется сыграть в ноябре в стране-агрессоре. И в УЕФА, на удивление, не возражают против такого матча
Руководители УЕФА в ответ на запрос написали в письме в адрес Футбольной ассоциации Боснии и Герцеговины:
«Этим письмом хотим подтвердить, что УЕФА не имеет ничего против того, чтобы Футбольная ассоциация Боснии и Герцеговины провела товарищеский матч против российского футбольного союза на территории рф. Действительно, товарищеские матчи не входят в компетенцию и ответственность УЕФА. Поэтому любое разрешение на проведение или участие в таком товарищеском матче не влияет и не противоречит решению Исполкома УЕФА об отстранении российских команд от соревнований УЕФА».
Перед тем боснийцы запросили специальное разрешение от УЕФА на проведение товарищеского матча между футбольными командами Боснии и Герцеговины и россии.
Ответ УЕФА в адрес Футбольной ассоциации Боснии и Герцеговины:
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