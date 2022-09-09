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Россия
09 сентября 2022, 21:35 | Обновлено 09 сентября 2022, 21:58
689
5

Босния планирует сыграть товарняк против сборной рф. В УЕФА не возражают

Товарищеский матч планируется провести в ноябре в стране-агрессоре

09 сентября 2022, 21:35 | Обновлено 09 сентября 2022, 21:58
689
5
Босния планирует сыграть товарняк против сборной рф. В УЕФА не возражают
УЕФА. Александер Чеферин и Вико Желькович

Футбольные руководители Боснии и Герцеговины приняли решение провести товарищеский матч национальной команды этой страны против сборной рф.

Товарняк планируется сыграть в ноябре в стране-агрессоре. И в УЕФА, на удивление, не возражают против такого матча

Руководители УЕФА в ответ на запрос написали в письме в адрес Футбольной ассоциации Боснии и Герцеговины:

«Этим письмом хотим подтвердить, что УЕФА не имеет ничего против того, чтобы Футбольная ассоциация Боснии и Герцеговины провела товарищеский матч против российского футбольного союза на территории рф. Действительно, товарищеские матчи не входят в компетенцию и ответственность УЕФА. Поэтому любое разрешение на проведение или участие в таком товарищеском матче не влияет и не противоречит решению Исполкома УЕФА об отстранении российских команд от соревнований УЕФА».

Перед тем боснийцы запросили специальное разрешение от УЕФА на проведение товарищеского матча между футбольными командами Боснии и Герцеговины и россии.

Ответ УЕФА в адрес Футбольной ассоциации Боснии и Герцеговины:

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Комментарии 5
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Віталій Ткачук
Для декого  гроші не пахнуть кров'ю.
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+4
Maks_krot
Что  ..ля???пусть фаршисты играют с северной Кореей или Абхазией ,в лучшем случае с сборной усатого  драника.
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+4
ash
Хоча самі боснійці проти, я думаю їх федерація не наважиться йти проти народу.
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+3
Serhii P.
Перший пробний камінь від москалів.
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+1
123455432
Пішли вони всі за кораблем, на***
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0
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