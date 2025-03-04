Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Забить не смогли. Металлист и Агробизнес провели спарринг
Украина. Первая лига
04 марта 2025, 18:14 |
44
0

Забить не смогли. Металлист и Агробизнес провели спарринг

Команды Первой лиги продолжают подготовку к возобновлению чемпионата

04 марта 2025, 18:14 |
44
0
Забить не смогли. Металлист и Агробизнес провели спарринг
ФК Металлист

«Металлист» и «Агробизнес» проводят учебно-тренировочные сборы. Во вторник, 4 марта, команды сыграли контрольный матч в Ужгороде.

«Металлист» и «Агробизнес» выступают в Первой лиге. После первой части сезона харьковский клуб занимает в турнирной таблице шестое место. У «Металлиста» 22 очка после 14 матчей (6 побед, 4 ничьи и 4 поражения).

«Агробизнес» идет на второй позиции. В 14 матчах команда набрала 28 очков (9 победы, 1 ничья, 4 поражения). Обе команды будут вести борьбу за повышение в классе.

После серии поражений в контрольных матчах, «Металлист» смог не пропустить. Однако и забить харьковскому клубу не удалось. В итоге – ничья 0:0.

Товарищеский матч. 4 марта. Ужгород

«Металлист» – «Агробизнес» – 0:0

«Металлист» (стартовый состав): Рыбак, Гомес, Порох, Дигтярь, Луцив П., Цвиренко, Тепляков, Приходько, Исаенко, Шахмаев, Горяинов.

По теме:
К клубу Первой лиги Украины присоединился сын легенды сборной Бразилии
«Главное – без травм». Шовковский подвел итоги зимних сборов Динамо
Ковальцу не подошел. Хавбек, проходивший просмотр, покинул лагерь Подолья
Металлист Харьков Агробизнес товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Первая лига Украины
Сергей Турчак Источник: Instagram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал продаст Лунина в европейский гранд. Ему уже нашли замену
Футбол | 04 марта 2025, 07:52 9
Реал продаст Лунина в европейский гранд. Ему уже нашли замену
Реал продаст Лунина в европейский гранд. Ему уже нашли замену

Вероятно, украинский вратарь летом перейдет в «Манчестер Сити»

Премия на тренировке. Поворознюк отблагодарил игроков Ингульца за победу
Футбол | 03 марта 2025, 18:30 26
Премия на тренировке. Поворознюк отблагодарил игроков Ингульца за победу
Премия на тренировке. Поворознюк отблагодарил игроков Ингульца за победу

Клубный босс оперативно отреагировал на победу над «Кривбассом»

Усик анонсировал возвращение на ринг
Бокс | 03.03.2025, 22:25
Усик анонсировал возвращение на ринг
Усик анонсировал возвращение на ринг
Боруссия Дортмунд – Лилль. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 04.03.2025, 16:39
Боруссия Дортмунд – Лилль. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Боруссия Дортмунд – Лилль. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
ЮЧС-2025. Утраченная медаль. Украина стала 4-й в эстафете среди девушек
Биатлон | 04.03.2025, 13:36
ЮЧС-2025. Утраченная медаль. Украина стала 4-й в эстафете среди девушек
ЮЧС-2025. Утраченная медаль. Украина стала 4-й в эстафете среди девушек
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Таблица УПЛ после 19-го тура. Сколько очков между Динамо и Шахтером?
Таблица УПЛ после 19-го тура. Сколько очков между Динамо и Шахтером?
03.03.2025, 06:23 3
Футбол
Челси принял решение по Мудрику. Клубу это обойдется в €100 миллионов
Челси принял решение по Мудрику. Клубу это обойдется в €100 миллионов
04.03.2025, 08:26 13
Футбол
Назван соперник Усика, если реванш с Дюбуа сорвется
Назван соперник Усика, если реванш с Дюбуа сорвется
03.03.2025, 00:59
Бокс
Экс-чемпион мира по версиям WBA, IBF и IBO объявил о завершении карьеры
Экс-чемпион мира по версиям WBA, IBF и IBO объявил о завершении карьеры
03.03.2025, 13:53
Бокс
«Я не хочу». Усик отреагировал на то, что Зеленский привез его пояс Трампу
«Я не хочу». Усик отреагировал на то, что Зеленский привез его пояс Трампу
03.03.2025, 00:40 4
Бокс
СРНА: «Увидел, что Динамо играет в Киеве, и пропало желание смотреть матч»
СРНА: «Увидел, что Динамо играет в Киеве, и пропало желание смотреть матч»
03.03.2025, 12:03 11
Футбол
Легенда Динамо: «Знаете, что сказал Лобановский после 1:4 от Юве в ЛЧ?»
Легенда Динамо: «Знаете, что сказал Лобановский после 1:4 от Юве в ЛЧ?»
03.03.2025, 23:55 1
Футбол
Дочь миллиардера завоевала второй титул в карьере, выиграв финал 6:0, 6:0
Дочь миллиардера завоевала второй титул в карьере, выиграв финал 6:0, 6:0
03.03.2025, 02:27 6
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем