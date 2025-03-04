Забить не смогли. Металлист и Агробизнес провели спарринг

«Металлист» и «Агробизнес» проводят учебно-тренировочные сборы. Во вторник, 4 марта, команды сыграли контрольный матч в Ужгороде.

«Металлист» и «Агробизнес» выступают в Первой лиге. После первой части сезона харьковский клуб занимает в турнирной таблице шестое место. У «Металлиста» 22 очка после 14 матчей (6 побед, 4 ничьи и 4 поражения).

«Агробизнес» идет на второй позиции. В 14 матчах команда набрала 28 очков (9 победы, 1 ничья, 4 поражения). Обе команды будут вести борьбу за повышение в классе.

После серии поражений в контрольных матчах, «Металлист» смог не пропустить. Однако и забить харьковскому клубу не удалось. В итоге – ничья 0:0.

Товарищеский матч. 4 марта. Ужгород

«Металлист» – «Агробизнес» – 0:0

«Металлист» (стартовый состав): Рыбак, Гомес, Порох, Дигтярь, Луцив П., Цвиренко, Тепляков, Приходько, Исаенко, Шахмаев, Горяинов.