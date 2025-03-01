Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Результативный матч. ФК Ужгород в контрольном матче обыграл Металлист
Товарищеские матчи
Ужгород
01.03.2025 16:00 – FT 3 : 1
Металлист
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
01 марта 2025, 19:27 |
182
0

Результативный матч. ФК Ужгород в контрольном матче обыграл Металлист

Харьковский клуб проиграл команде Второй лиги

01 марта 2025, 19:27 |
182
0
Результативный матч. ФК Ужгород в контрольном матче обыграл Металлист
ФК Ужгород

«Металлист» и «Ужгород» проводят учебно-тренировочные сборы. В субботу, 1 марта, команды сыграли контрольный матч на стадионе «Авангард» в Ужгорде.

«Металлист» выступает в Первой лиге. После первой части сезона харьковский клуб занимает в турнирной таблице шестое место. У «Металлиста» 22 очка после 14 матчей (6 побед, 4 ничьи и 4 поражения).

ФК «Ужгород» играет в группе А Второй лиги. В 12 матчах команда набрала 16 очков (4 победы, 4 ничьи, 4 поражения). В турнирной таблице ФК «Ужгород» идет на шестой позиции.

ФК «Ужгород» одержал победу со счетом 3:1. Все голы команды забили во втором тайме.

Товарищеский матч. 1 марта. Ужгород

«Ужгород» – «Металлист» – 3:1

Голы: Цигак 69, Коваленко 80 (пенальти), 87 – Исаенко 83.

«Металлист» (стартовый состав): Рыбак, Гомес, Порох, Дигтярь, Абрамов, Цвиренко, Тепляков, Вернаттус, Приходько, Луцив П., Горяинов.

По теме:
Волевая победа. Прикарпатье в спарринге обыграло Металлист 1925
Ужгород – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Металлист проводит спарринг с ФК Ужгород. Стартовые составы
товарищеские матчи Металлист Харьков учебно-тренировочные сборы Ужгород
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Мы его не ценили, но сейчас он просто лучший»
Бокс | 01 марта 2025, 02:34 0
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Мы его не ценили, но сейчас он просто лучший»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Мы его не ценили, но сейчас он просто лучший»

Легендарный американский боксер высказался о Дональде Трампе

Фактор Судакова. Шахтер дожал и разбил Александрию
Футбол | 01 марта 2025, 19:56 64
Фактор Судакова. Шахтер дожал и разбил Александрию
Фактор Судакова. Шахтер дожал и разбил Александрию

Дубль лидера команды Пушича помог в важный момент

«Какой же ты все-таки...» Суперзвезда сборной Украины обратился к Трампу
Футбол | 01.03.2025, 09:37
«Какой же ты все-таки...» Суперзвезда сборной Украины обратился к Трампу
«Какой же ты все-таки...» Суперзвезда сборной Украины обратился к Трампу
САБО: «Жал руку этому гаду, и до сих пор отмыть не могу»
Футбол | 01.03.2025, 11:54
САБО: «Жал руку этому гаду, и до сих пор отмыть не могу»
САБО: «Жал руку этому гаду, и до сих пор отмыть не могу»
Борнмут без Забарного по пенальти выбил Вулвз и вышел в четвертьфинал Кубка
Футбол | 01.03.2025, 19:59
Борнмут без Забарного по пенальти выбил Вулвз и вышел в четвертьфинал Кубка
Борнмут без Забарного по пенальти выбил Вулвз и вышел в четвертьфинал Кубка
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ворскла – Динамо Киев – 1:1. Лидер УПЛ потерял очки. Видео голов
Ворскла – Динамо Киев – 1:1. Лидер УПЛ потерял очки. Видео голов
28.02.2025, 18:21 2
Футбол
Гвардиолу в Ман Сити заменит тренер, который сотворил сказку с украинцами
Гвардиолу в Ман Сити заменит тренер, который сотворил сказку с украинцами
28.02.2025, 08:25 5
Футбол
Дюплантис установил невероятный мировой рекорд в прыжках с шестом
Дюплантис установил невероятный мировой рекорд в прыжках с шестом
01.03.2025, 00:23 10
Другие виды
Безумный план Переса. Реал хочет обновить трио нападения, приобретя 2 звезд
Безумный план Переса. Реал хочет обновить трио нападения, приобретя 2 звезд
28.02.2025, 08:54 4
Футбол
Роналдо назвал единственного игрока, который лучше Месси и Марадоны
Роналдо назвал единственного игрока, который лучше Месси и Марадоны
01.03.2025, 07:47 1
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Состоится третий бой за титул абсолютного чемпиона мира»
Леннокс ЛЬЮИС: «Состоится третий бой за титул абсолютного чемпиона мира»
28.02.2025, 07:55 1
Бокс
Рому с Довбиком может возглавить лучший тренер в истории Лиги чемпионов
Рому с Довбиком может возглавить лучший тренер в истории Лиги чемпионов
28.02.2025, 09:30 9
Футбол
Алексей СЫЧ: «Рух и Карпаты – это две разные команды»
Алексей СЫЧ: «Рух и Карпаты – это две разные команды»
28.02.2025, 08:00 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем