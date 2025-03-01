Результативный матч. ФК Ужгород в контрольном матче обыграл Металлист

«Металлист» и «Ужгород» проводят учебно-тренировочные сборы. В субботу, 1 марта, команды сыграли контрольный матч на стадионе «Авангард» в Ужгорде.

«Металлист» выступает в Первой лиге. После первой части сезона харьковский клуб занимает в турнирной таблице шестое место. У «Металлиста» 22 очка после 14 матчей (6 побед, 4 ничьи и 4 поражения).

ФК «Ужгород» играет в группе А Второй лиги. В 12 матчах команда набрала 16 очков (4 победы, 4 ничьи, 4 поражения). В турнирной таблице ФК «Ужгород» идет на шестой позиции.

ФК «Ужгород» одержал победу со счетом 3:1. Все голы команды забили во втором тайме.

Товарищеский матч. 1 марта. Ужгород

«Ужгород» – «Металлист» – 3:1

Голы: Цигак 69, Коваленко 80 (пенальти), 87 – Исаенко 83.

«Металлист» (стартовый состав): Рыбак, Гомес, Порох, Дигтярь, Абрамов, Цвиренко, Тепляков, Вернаттус, Приходько, Луцив П., Горяинов.