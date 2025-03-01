Украина. Первая лига01 марта 2025, 16:10 | Обновлено 01 марта 2025, 16:16
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Ужгород – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 1 марта в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча
01 марта 2025, 16:10 | Обновлено 01 марта 2025, 16:16
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Украинские клубы проводят контрольный матч на зимних сборах.
1 марта в 16:00 встречаются Ужгород и Металлист Харьков.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды играют на стадионе Авангард в Ужгороде.
Металлист выступает в чемпионской группе Первой лиги и ведет борьбу за выход в УПЛ.
Ужгород – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE (видео на YouTube)
Анонс матча
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