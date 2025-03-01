Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ужгород – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Ужгород
01.03.2025 16:00 - : -
Металлист
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
01 марта 2025, 16:10 | Обновлено 01 марта 2025, 16:16
200
0

Ужгород – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 1 марта в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча

01 марта 2025, 16:10 | Обновлено 01 марта 2025, 16:16
200
0
Ужгород – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Ужгород

Украинские клубы проводят контрольный матч на зимних сборах.

1 марта в 16:00 встречаются Ужгород и Металлист Харьков.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды играют на стадионе Авангард в Ужгороде.

Металлист выступает в чемпионской группе Первой лиги и ведет борьбу за выход в УПЛ.

Ужгород – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE (видео на YouTube)

Анонс матча

По теме:
Металлист проводит спарринг с ФК Ужгород. Стартовые составы
ФОТО. Как Шахтер готовился к матчу УПЛ против Александрии
Металлист 1925 – Прикарпатье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Ужгород Металлист Харьков
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дюплантис установил невероятный мировой рекорд в прыжках с шестом
Другие виды | 01 марта 2025, 00:23 10
Дюплантис установил невероятный мировой рекорд в прыжках с шестом
Дюплантис установил невероятный мировой рекорд в прыжках с шестом

Взяв 6,27 метра, шведский спортсмен улучшил мировое достижение в 11-й раз

Суперзвезда бокса: «Этот украинец просто мусор, полная задница»
Бокс | 01 марта 2025, 09:23 8
Суперзвезда бокса: «Этот украинец просто мусор, полная задница»
Суперзвезда бокса: «Этот украинец просто мусор, полная задница»

Джервонта Дэвис высказался об уровне Дениса Беринчика

«Какой же ты все-таки...» Суперзвезда сборной Украины обратился к Трампу
Футбол | 01.03.2025, 09:37
«Какой же ты все-таки...» Суперзвезда сборной Украины обратился к Трампу
«Какой же ты все-таки...» Суперзвезда сборной Украины обратился к Трампу
Кубок Англии. Странный разгром лидера Чемпионшипа, успех команды АПЛ
Футбол | 01.03.2025, 16:21
Кубок Англии. Странный разгром лидера Чемпионшипа, успех команды АПЛ
Кубок Англии. Странный разгром лидера Чемпионшипа, успех команды АПЛ
БЕЛЕНЮК: «Единственное, что хорошо делает Трамп – объединяет украинцев»
Война | 01.03.2025, 10:02
БЕЛЕНЮК: «Единственное, что хорошо делает Трамп – объединяет украинцев»
БЕЛЕНЮК: «Единственное, что хорошо делает Трамп – объединяет украинцев»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Харлан обратилась к Зеленскому после скандальной встречи с Трампом
Харлан обратилась к Зеленскому после скандальной встречи с Трампом
01.03.2025, 10:44 75
Война
Яя Туре назвал футболиста, который сейчас лучше Мбаппе и Месси
Яя Туре назвал футболиста, который сейчас лучше Мбаппе и Месси
28.02.2025, 03:34 6
Футбол
Месси назвал единственное условие для возвращения в Барселону
Месси назвал единственное условие для возвращения в Барселону
28.02.2025, 00:42 5
Футбол
ФОТО. Украинская красавица. Костюк приняла участие в фотосессии для WTA
ФОТО. Украинская красавица. Костюк приняла участие в фотосессии для WTA
28.02.2025, 14:18 18
Теннис
Безумный план Переса. Реал хочет обновить трио нападения, приобретя 2 звезд
Безумный план Переса. Реал хочет обновить трио нападения, приобретя 2 звезд
28.02.2025, 08:54 4
Футбол
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Мы его не ценили, но сейчас он просто лучший»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Мы его не ценили, но сейчас он просто лучший»
01.03.2025, 02:34
Бокс
Рому с Довбиком может возглавить лучший тренер в истории Лиги чемпионов
Рому с Довбиком может возглавить лучший тренер в истории Лиги чемпионов
28.02.2025, 09:30 9
Футбол
Усик надавал по голове. Фьюри отреагировал на перепалку Зеленского и Трампа
Усик надавал по голове. Фьюри отреагировал на перепалку Зеленского и Трампа
01.03.2025, 08:15 13
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем