Ужгород – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Украинские клубы проводят контрольный матч на зимних сборах.

1 марта в 16:00 встречаются Ужгород и Металлист Харьков.

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Команды играют на стадионе Авангард в Ужгороде.

Металлист выступает в чемпионской группе Первой лиги и ведет борьбу за выход в УПЛ.

Ужгород – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE (видео на YouTube)

Анонс матча