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Украина. Первая лига
01 марта 2025, 15:24 | Обновлено 01 марта 2025, 15:31
118
0

Металлист проводит спарринг с ФК Ужгород. Стартовые составы

Команды продолжают подготовку ко второй части сезона

01 марта 2025, 15:24 | Обновлено 01 марта 2025, 15:31
118
0
Металлист проводит спарринг с ФК Ужгород. Стартовые составы
ФК Металлист

«Металлист» и «Ужгород» проводят учебно-тренировочные сборы. В субботу, 1 марта, команды сыграют контрольный матч в Ужгороде на стадионе «Авангард».

«Металлист» выступает в Первой лиге. После первой части сезона харьковский клуб занимает в турнирной таблице шестое место. У «Металлиста» 22 очка после 14 матчей (6 побед, 4 ничьи и 4 поражения).

ФК «Ужгород» играет в группе А Второй лиги. В 12 матчах команда набрала 16 очков (4 победы, 4 ничьи, 4 поражения). В турнирной таблице ФК «Ужгород» идет на шестой позиции.

Ранее сообщалось, что «Металлист» в контрольном матче уступил «Прикарпатью».

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Металлист Харьков Ужгород товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы стартовые составы
Сергей Турчак Источник: ФК Металлист
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