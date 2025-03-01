Металлист проводит спарринг с ФК Ужгород. Стартовые составы

«Металлист» и «Ужгород» проводят учебно-тренировочные сборы. В субботу, 1 марта, команды сыграют контрольный матч в Ужгороде на стадионе «Авангард».

«Металлист» выступает в Первой лиге. После первой части сезона харьковский клуб занимает в турнирной таблице шестое место. У «Металлиста» 22 очка после 14 матчей (6 побед, 4 ничьи и 4 поражения).

ФК «Ужгород» играет в группе А Второй лиги. В 12 матчах команда набрала 16 очков (4 победы, 4 ничьи, 4 поражения). В турнирной таблице ФК «Ужгород» идет на шестой позиции.

Ранее сообщалось, что «Металлист» в контрольном матче уступил «Прикарпатью».