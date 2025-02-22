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Товарищеские матчи
Металлист
22.02.2025 14:30 – FT 1 : 3
Прикарпатье
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Украина. Первая лига
22 февраля 2025, 19:38 | Обновлено 22 февраля 2025, 19:49
565
0

Большие кадровые проблемы. Металлист уступил Прикарпатью

Тренерский штаб «Металлиста» не досчитался 12 футболистов

22 февраля 2025, 19:38 | Обновлено 22 февраля 2025, 19:49
565
0
Большие кадровые проблемы. Металлист уступил Прикарпатью
ФК Металлист

«Металлист» ко второй части сезона готовится в Ужгороде. В субботу, 22 февраля, команда харьковский клуб провел спарринг с «Прикарпатьем» (Ивано-Франковск). По сообщению пресс-службы «Металлиста», в матче по разным причинам не смогли сыграть 12 футболистов.

«Прикарпатье» вышло вперед на 17-й минуте матча – Андрей Хома реализовал пенальти. «Металлист» сравнял счет благодаря точному удару Алексея Горяинова. Во второй половине поединка «Прикарпатье» отправило в ворота соперника еще два мяча.

Товарищеский матч. 22 февраля. Ужгород. Стадион «Авангард»

«Металлист» (Харьков) – «Прикарпатье» (Ивано-Франковск) – 1:3

Голы: Горяинов, 36 – Хома, 17 (пенальти), 59, Болденков, 79.

«Металлист» (1 тайм): Павел Плетнев – Богдан Порох, Даниил Приходько, Габриель Гомес, Егор Абрамов, Даниил Тепляков, Александр Цвиренко, Кирилл Паляничка, Даниэль Вернаттус, Петр Луцив, Алексей Горяинов.

«Металлист» (2 тайм): Павел Плетнев – Даниэль Вернаттус (Егор Абрамов), Богдан Порох (Габриель Гомес), Даниил Приходько (Роман Андреев), Михаил Шевченко, Даниил Тепляков (Кирилл Паляничка, Данил Примак), Илья Лемба, Илья Грищенко, Иван Шаповалов, Максим Ориховский, Егор Шерстюк.

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товарищеские матчи Первая лига Украины Металлист Харьков учебно-тренировочные сборы Прикарпатье Ивано-Франковск Андрей Хома Алексей Горяинов
Сергей Турчак Источник: ФК Металлист
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