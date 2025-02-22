Большие кадровые проблемы. Металлист уступил Прикарпатью
Тренерский штаб «Металлиста» не досчитался 12 футболистов
«Металлист» ко второй части сезона готовится в Ужгороде. В субботу, 22 февраля, команда харьковский клуб провел спарринг с «Прикарпатьем» (Ивано-Франковск). По сообщению пресс-службы «Металлиста», в матче по разным причинам не смогли сыграть 12 футболистов.
«Прикарпатье» вышло вперед на 17-й минуте матча – Андрей Хома реализовал пенальти. «Металлист» сравнял счет благодаря точному удару Алексея Горяинова. Во второй половине поединка «Прикарпатье» отправило в ворота соперника еще два мяча.
Товарищеский матч. 22 февраля. Ужгород. Стадион «Авангард»
«Металлист» (Харьков) – «Прикарпатье» (Ивано-Франковск) – 1:3
Голы: Горяинов, 36 – Хома, 17 (пенальти), 59, Болденков, 79.
«Металлист» (1 тайм): Павел Плетнев – Богдан Порох, Даниил Приходько, Габриель Гомес, Егор Абрамов, Даниил Тепляков, Александр Цвиренко, Кирилл Паляничка, Даниэль Вернаттус, Петр Луцив, Алексей Горяинов.
«Металлист» (2 тайм): Павел Плетнев – Даниэль Вернаттус (Егор Абрамов), Богдан Порох (Габриель Гомес), Даниил Приходько (Роман Андреев), Михаил Шевченко, Даниил Тепляков (Кирилл Паляничка, Данил Примак), Илья Лемба, Илья Грищенко, Иван Шаповалов, Максим Ориховский, Егор Шерстюк.
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