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22.02.2025 14:30 - : -
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Украина. Первая лига
22 февраля 2025, 14:01 | Обновлено 22 февраля 2025, 14:24
206
0

Металлист играет контрольный матч с Прикарпатьем. Стартовые составы

Команды Первой лиги готовятся ко второй части сезона

22 февраля 2025, 14:01 | Обновлено 22 февраля 2025, 14:24
206
0
Металлист играет контрольный матч с Прикарпатьем. Стартовые составы
ФК Металлист

«Металлист» ко второй части сезона готовится в Ужгороде. В субботу, 22 февраля, команда проведет спарринг с «Прикарпатьем» (Ивано-Франковск). Для харьковской команды этот спарринг станет третьим на учебно-тренировочных сборах. Ранее «Металлист» проиграл «Карпатам» U-19 (2:3) и сыграл вничью с «Полесьем-2» (0:0).

«Металлист» и «Прикарпатье» выступают в первой лиге. «Металлист» первую часть сезона закончил на шестом месте. В 14 матчах команда набрала 22 очка (6 побед, 4 ничьи и 4 поражения).

«Прикарпатье» в первой части чемпионата набрало 13 очков в 14 матчах (3 победы, 4 ничьи, 7 поражений). Команда из Ивано-Франковска находится на 14 месте и будет бороться за выживание.

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Металлист Харьков Прикарпатье Ивано-Франковск Первая лига Украины учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи стартовые составы
Сергей Турчак Источник: ФК Металлист
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