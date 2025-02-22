Металлист играет контрольный матч с Прикарпатьем. Стартовые составы

«Металлист» ко второй части сезона готовится в Ужгороде. В субботу, 22 февраля, команда проведет спарринг с «Прикарпатьем» (Ивано-Франковск). Для харьковской команды этот спарринг станет третьим на учебно-тренировочных сборах. Ранее «Металлист» проиграл «Карпатам» U-19 (2:3) и сыграл вничью с «Полесьем-2» (0:0).

«Металлист» и «Прикарпатье» выступают в первой лиге. «Металлист» первую часть сезона закончил на шестом месте. В 14 матчах команда набрала 22 очка (6 побед, 4 ничьи и 4 поражения).

«Прикарпатье» в первой части чемпионата набрало 13 очков в 14 матчах (3 победы, 4 ничьи, 7 поражений). Команда из Ивано-Франковска находится на 14 месте и будет бороться за выживание.