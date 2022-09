Лучший матч года! Синнер и Алькарас зарубились в 5-сетовой драме на US Open

В четвертьфинале US Open 2022 Янник Синнер (Италия, ATP 13) и Карлос Алькарас (Испания, ATP 4) выдали огненный 5-сетовый матч. Победителем в итоге вышел 19-летний испанец.

US Open 2022. 1/4 финала

Карлос Алькарас (Испания) – Янник Синнер (Италия) – 6:3, 6:7 (7:9), 6:7 (0:7), 7:5, 6:3

1-й сет испанец забрал со счета *2:3 (40:40). Во 2-й партии Янник сделал брейк уже в третьем гейме, уверенно держал дальше свои подачи, но не смог подать на сет при счете *5:4 (30:15). Карлос невероятным образом принимал подачи Синнера и вот уже счет *5:6 (0:40) на подаче Янника. Казалось бы, все, но нет. Синнер забрал гейм, спас 3 сет-поинта и перевел игру на тай-брейк.

Первым на тай-брейке дрогнул Карлос, отдал свою подачу, но практически сразу отыгрался. При счете 5:5 Янник уверенно забрал очко и вышел на свой 1-й сет-поинт. Алькарас отподавал, счет стал *6:7, но благодаря уверенной игре Синнер выиграл последующие 3 поинта и взял 2-й сет.

jumpman jumpman jumpman this boy is up to something@carlosalcaraz | #USOpen pic.twitter.com/Ppx1Hos1Tl — US Open Tennis (@usopen) September 8, 2022

3-я партия началась не менее напряженно, но в этот раз первым подачу отдал итальянец. Карлос вел 4:2, но не смог удержать преимущество и уже самому пришлось подавать, чтоб остаться в 3-м сете. По итогу, счет 5:5 и испанец делает брейк! Далее подача на сет, комфортные 30:15 в пользу Карлоса и... И брейк Синнера! Судьба партии снова решалась на тай-брейке, который Синнер забрал со счетом 7:0!

Алькарас поплыл? Так и казалось вначале, ибо 4-й сет начался с проигранной подачи испанца. Синнер уверенно лидировал, потом дрогнул, счет стал 3:3, но итальянец снова сделал брейк и забрал свою подачу, тем самым обеспечив себе 5:3*. Карлос отподавал под 0, счет *5:4 и Янник подает на матч, счет 30:15, A:40, первый матчбол... Первый и последний! Испанец забрал 3 поинта подряд и вернулся в игру. А дальше уже дело техники – счет 7:5 в пользу Карлоса, матч перешел в 5-й сет.

A 🔥 L 🔥 C 🔥 A 🔥 R 🔥 A 🔥 Z pic.twitter.com/UuqybHUULy — US Open Tennis (@usopen) September 8, 2022

Напряженность в матче была невероятной, шел 5-й час игры, молодые теннисисты брали свои геймы. При сете 2:2 Карлос отдал свою подачу, а далее Янник обеспечил себе уверенные 40:15 на своем гейме. Счет был *3:2 (40:15), но Синнер не взял гейм и больше этого сделать уже не смог. Невероятный Карлос забрал 4 гейма подряд и закрыл матч!

this match is insanity



Alcaraz breaks back to tie at 3-3. pic.twitter.com/MD0ta5yKkH — US Open Tennis (@usopen) September 8, 2022

Игра длилась 5 часов и 18 минут. Это 2-й в истории US Open матч по продолжительности. Карлос вышел в свой первый полуфинал на турнирах Grand Slam. Также был зафиксирован еще один рекорд – этот поединок стал самым поздним из закончившихся матчей в истории US Open.

First of many. pic.twitter.com/sO0DCtIBxa — US Open Tennis (@usopen) September 8, 2022

Далее в полуфинале Алькарас сыграет с Фрэнсисом Тиафо, который в 1/4 финала обыграл Андрея Рублева.