Декацапизация прошла успешно. Тиафо вышел в полуфинал US Open

В 1/4 финала US Open 2022 американский теннисист Фрэнсис Тиафо (АТР 26) обыграл россиянина Андрея Рублева (АТР 11) в трех сетах и вышел в свой первый полуфинал в карьере на турнирах серии Grand Slam.

US Open 2022. 1/4 финала

Фрэнсис Тиафо (США) – Андрей Рублев (россия) – 7:6 (7:3), 7:6 (7:0), 6:4

Матч завершился за 2 часа и 40 минут. Отметим, что за матч Фрэнсис ни разу не отдал своей подачи. С понедельника Тиафо дебютирает в топ-20.

Ранее в 1/8 финала американский теннисист обыграл легендарного Рафаэля Надаля (Испания, АТР 2).

Далее в полуфинале Открытого чемпионата США по теннису Фрэнсис сыграет с победителем матча Карлос Алькарас (Испания, ATP 4) – Янник Синнер (Италия, ATP 13).

