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  4. «Фантастическая игра». Тренер Бенфики оценил действия Трубина против Барсы
Лига чемпионов
09 марта 2025, 08:53 |
574
0

«Фантастическая игра». Тренер Бенфики оценил действия Трубина против Барсы

Бруну Лаже также рассказал, почему украинец снова оказался на скамейке запасных

09 марта 2025, 08:53 |
574
0
«Фантастическая игра». Тренер Бенфики оценил действия Трубина против Барсы
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Главный тренер лиссабонской «Бенфики» Бруну Лаже после победы в матче 25-го тура чемпионата Португалии с «Насьоналем» (3:0) объяснил, почему украинский вратарь его команды Анатолий Трубин уступил место в стартовом составе Самуэлу Соарешу.

«Речь идет не о том, чтобы поставить Трубина на место Самуэла, а о том, чтобы поставить Самуэла на место Трубина. Я много смотрел на теневую работу, которую выполнял Самуэл. Трубин же показал фантастическую игру в матче с «Барселоной», – цитирует Лаже Tribuna Expresso.

Сообщалось, что на Трубина нацелился европейский гранд с топовым коучем.

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Лига чемпионов Бенфика Барселона Бенфика - Барселона Анатолий Трубин Бруну Лаже Самуэл Соареш Насьонал Фуншал чемпионат Португалии по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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