«Фантастическая игра». Тренер Бенфики оценил действия Трубина против Барсы

Главный тренер лиссабонской «Бенфики» Бруну Лаже после победы в матче 25-го тура чемпионата Португалии с «Насьоналем» (3:0) объяснил, почему украинский вратарь его команды Анатолий Трубин уступил место в стартовом составе Самуэлу Соарешу.

«Речь идет не о том, чтобы поставить Трубина на место Самуэла, а о том, чтобы поставить Самуэла на место Трубина. Я много смотрел на теневую работу, которую выполнял Самуэл. Трубин же показал фантастическую игру в матче с «Барселоной», – цитирует Лаже Tribuna Expresso.

Сообщалось, что на Трубина нацелился европейский гранд с топовым коучем.