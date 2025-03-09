«Фантастическая игра». Тренер Бенфики оценил действия Трубина против Барсы
Бруну Лаже также рассказал, почему украинец снова оказался на скамейке запасных
Главный тренер лиссабонской «Бенфики» Бруну Лаже после победы в матче 25-го тура чемпионата Португалии с «Насьоналем» (3:0) объяснил, почему украинский вратарь его команды Анатолий Трубин уступил место в стартовом составе Самуэлу Соарешу.
«Речь идет не о том, чтобы поставить Трубина на место Самуэла, а о том, чтобы поставить Самуэла на место Трубина. Я много смотрел на теневую работу, которую выполнял Самуэл. Трубин же показал фантастическую игру в матче с «Барселоной», – цитирует Лаже Tribuna Expresso.
Сообщалось, что на Трубина нацелился европейский гранд с топовым коучем.
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