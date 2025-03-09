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  4. ШЕВЧЕНКО: «Этот тренер даже правил не знает! Ставил меня левым защитником»
Украина. Премьер лига
09 марта 2025, 12:13 |
917
0

ШЕВЧЕНКО: «Этот тренер даже правил не знает! Ставил меня левым защитником»

Бывший вратарь «Черноморца» поделился интересной историей о работе с Романом Григорчуком

09 марта 2025, 12:13 |
917
0
ШЕВЧЕНКО: «Этот тренер даже правил не знает! Ставил меня левым защитником»
ФК Черноморец. Алексей Шевченко

Украинский вратарь казахстанского «Окжетпеса» Алексей Шевченко поделился интересной историей о работе с Романом Григорчуком во времена игры в одесском «Черноморце».

– Некоторые игроки у него были под протекторатом?

– Конечно! Он ищет виновных постоянно, на кого перебросить ответственность за плохой результат. Приведу пример, какой он человек. После того, как я играл левого защитника, говорил мне, что я наберу физику и постоянно буду играть на той позиции, мол, вхожу в пятерку его лучших игроков. Я этого не понял. Представьте, пришел из «Шахтера», который мне предлагал трехлетний контракт, в «Черноморец», чтобы играть в футбол, а он ставит меня левым защитником, хотя я вратарь и вообще правша!

– Что это за история, что вы играли левого защитника?

– Это была товарищеская игра. Что-то его переключило и предложил мне там сыграть, потому что не хватало человека слева в защите. Я один раз сыграл, потом он снова меня поставил на следующую игру и я даже гол забил. Затем официальная игра с «Днепром-1» в чемпионате. Я лечился после травмы и он хотел меня прямо там выпустить, но не знал, может ли вратарь играть в поле. Он даже правил не знает! Говорит, что мы, вратари, тупые. Бросаем аут на своей половине – почему не подходим и не ловим мяч руками, чтобы начать атаку? Я на него смотрю и не понимаю, серьезно ли он не понимает, что нельзя из аута вратарю в руки бросать мяч?

Ранее Алексей Шевченко рассказал, почему не подписал контракт с полтавской «Ворсклой».

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Роман Григорчук чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига чемпионат Казахстана по футболу Алексей Шевченко Окжетпес ЛНЗ Черкассы
Дмитрий Вус Источник: Украинский футбол
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