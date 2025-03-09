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Украина. Премьер лига
09 марта 2025, 13:24 | Обновлено 09 марта 2025, 13:25
1100
2

Алексей ШЕВЧЕНКО: «Я бы на месте Ермакова того Григорчука убил бы»

Экс-голкипер «Черноморца» удивил рассказом об отношении Романа к футболистам

09 марта 2025, 13:24 | Обновлено 09 марта 2025, 13:25
1100
2
Алексей ШЕВЧЕНКО: «Я бы на месте Ермакова того Григорчука убил бы»
УПЛ. Роман Григорчук

Украинский вратарь казахстанского «Окжетпеса» Алексей Шевченко рассказал об отношении главного тренера черкасского ЛНЗ Романа Григорчука на примере личных историй из одесского «Черноморца».

– Не знаю, как Григорчука терпел Виталий Ермаков, потому что на его месте я бы того Григорчука убил бы. Григорчук говорит Виталию: «Ты вообще не футболист, ты – никто, чучело, ты за*бал меня!» Вот так он разговаривает с мужчиной, которому 30 лет. Это происходит при всех. Над тем же Демченко, что сейчас играет в «Колосе», издевался.

– А зачем он закрывал игроков, и в частности вас, на базе?

– Не знаю, может, Григорчук кайфует от этого. Вспомнилась еще одна история. В семье Богдана Бойчука родился ребенок. А мы все время на базе находимся, тренер проводит по две-три теории в день. Сам Богдан живет на расстоянии 5 минут езды до базы. На базу мы заехали за 2-3 дня до матча. В Одессе тогда выключали свет и жене Бойчука приходилось самостоятельно спускаться по лестнице с коляской с малым и собакой. А Григорчук поехал домой, а нам говорит: «Готовьтесь». Мы и остаемся на той базе непонятно зачем. Делать на базе нечего, сидим и играем в карты или сидим в телефонах. Еда также ужасная. Что там делать два дня? А если проиграли, то вообще заезд за три дня! На теории говорит: «А, может, четыре дня сделать?» и смеется. И все боятся что-то сказать, чтобы хуже не стало.

Ранее Алексей Шевченко рассказал, как Роман Григорчук ставил его играть на позицию левого защитника.

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ШЕВЧЕНКО: «Этот тренер даже правил не знает! Ставил меня левым защитником»
Роман Григорчук чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига чемпионат Казахстана по футболу Алексей Шевченко Окжетпес ЛНЗ Черкассы Виталий Ермаков Богдан Бойчук Колос Ковалевка Александр Демченко
Дмитрий Вус Источник: Украинский футбол
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Комментарии 2
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Gargantua81
Демченко у Григорчука в Черноморце стал классным игроком. Правда потом пошел в Колос за баблом и опять деградировал с тренерами физруками. Как и Алефиренко.
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0
easterly
Ну, ще зрозуміло, коли тут на ресурсі витягують брудну жовтушну білизну в сторону Динамо. А чим кротам не вгодив Григорчук? І як відноситися до цього брєду, нібито зі слів Шевченка?
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