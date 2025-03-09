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  4. Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс на 9 марта
WTA
09 марта 2025, 13:01 |
662
1

Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс на 9 марта

В воскресенье на тысячнике выступят 4 украинки: Костюк, Свитолина, Ястремская и Киченок

09 марта 2025, 13:01 |
662
1
Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс на 9 марта
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

9 марта на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США) начнутся матчи 3-го раунда в мужском и женском одиночных разрядах, а также стартуют поединки 2-го круга в парном.

В воскресенье свои встречи проведут четыре представительницы Украины: Марта Костюк, Даяна Ястремская, Элина Свитолина и Людмила Киченок.

Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс на воскресенье, 9 марта

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. Одиночный разряд, 1/16 финала

Stadium 1. 1-й запуск (не ранее 21:00 по Киеву)

Даяна Ястремская Ига Свентек [2]

Stadium 3. 1-й запуск (не ранее 21:00 по Киеву)

Марта Костюк [18] – Кэролайн Доулхайд

Stadium 3. 3-й запуск (не ранее 00:00 по Киеву)

Элина Свитолина [23] – Даниэль Коллинс [14]

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. Парный разряд, 1/8 финала

Stadium 6. 3-й запуск (не ранее 00:00)

Людмила Киченок / София Кенин [8] – Сюй Ифань / Ян Чжаосюань

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расписание Марта Костюк Элина Свитолина Даяна Ястремская Людмила Киченок WTA Индиан-Уэллс
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Олександр Науменко
Українок могли б і розвести по часу. Спорт юа, чому про В.Підрез не слова, пішла друга доба.
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