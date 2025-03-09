Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс на 9 марта

9 марта на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США) начнутся матчи 3-го раунда в мужском и женском одиночных разрядах, а также стартуют поединки 2-го круга в парном.

В воскресенье свои встречи проведут четыре представительницы Украины: Марта Костюк, Даяна Ястремская, Элина Свитолина и Людмила Киченок.

Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс на воскресенье, 9 марта

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. Одиночный разряд, 1/16 финала

Stadium 1 . 1-й запуск (не ранее 21:00 по Киеву)

Даяна Ястремская – Ига Свентек [2]

Stadium 3 . 1-й запуск (не ранее 21:00 по Киеву)

Марта Костюк [18] – Кэролайн Доулхайд

Stadium 3 . 3-й запуск (не ранее 00:00 по Киеву)

Элина Свитолина [23] – Даниэль Коллинс [14]

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. Парный разряд, 1/8 финала

Stadium 6 . 3-й запуск (не ранее 00:00)

Людмила Киченок / София Кенин [8] – Сюй Ифань / Ян Чжаосюань