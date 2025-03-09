Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс на 9 марта
В воскресенье на тысячнике выступят 4 украинки: Костюк, Свитолина, Ястремская и Киченок
9 марта на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США) начнутся матчи 3-го раунда в мужском и женском одиночных разрядах, а также стартуют поединки 2-го круга в парном.
В воскресенье свои встречи проведут четыре представительницы Украины: Марта Костюк, Даяна Ястремская, Элина Свитолина и Людмила Киченок.
Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс на воскресенье, 9 марта
WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. Одиночный разряд, 1/16 финала
Stadium 1. 1-й запуск (не ранее 21:00 по Киеву)
Даяна Ястремская – Ига Свентек [2]
Stadium 3. 1-й запуск (не ранее 21:00 по Киеву)
Марта Костюк [18] – Кэролайн Доулхайд
Stadium 3. 3-й запуск (не ранее 00:00 по Киеву)
Элина Свитолина [23] – Даниэль Коллинс [14]
WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. Парный разряд, 1/8 финала
Stadium 6. 3-й запуск (не ранее 00:00)
Людмила Киченок / София Кенин [8] – Сюй Ифань / Ян Чжаосюань
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