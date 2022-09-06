Главная победа в карьере. Тиафо обыграл Надаля на пути в 1/4 финала US Open

Испанец Рафаэль Надаль (№3 ATP) сенсационно проиграл в матче четвертого круга US Open.

В 1/8 финала 22-кратный победитель турниров Grand Slam уступил американцу Фрэнсису Тиафо (№26 ATP).

US Open. Четвертый круг

Рафаэль Надаль (Испания) – Фрэнсис Тиафо (США) – 4:6, 6:4, 4:6, 3:6

Тиафо впервые вышел в четвертьфинал US Open. Ранее на таком уровне он играл лишь на Australian Open 2019.

Также Фрэнсис впервые в карьере одолел Надаля, ранее было два поражения. Тиафо стал первым теннисистом в 2022-м, который смог обыграть Надаля на турнире Grand Slam

В 1/4 финала американец сразится против девятого сеяного Андрей Рублева.





