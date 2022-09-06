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  4. Главная победа в карьере. Тиафо обыграл Надаля на пути в 1/4 финала US Open
US Open
06 сентября 2022, 01:20 | Обновлено 06 сентября 2022, 02:19
197
1

Главная победа в карьере. Тиафо обыграл Надаля на пути в 1/4 финала US Open

Американец впервые прошел в восьмерку лучших на домашнем мейджоре

06 сентября 2022, 01:20 | Обновлено 06 сентября 2022, 02:19
197
1
Главная победа в карьере. Тиафо обыграл Надаля на пути в 1/4 финала US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнсис Тиафо

Испанец Рафаэль Надаль (№3 ATP) сенсационно проиграл в матче четвертого круга US Open.

В 1/8 финала 22-кратный победитель турниров Grand Slam уступил американцу Фрэнсису Тиафо (№26 ATP).

US Open. Четвертый круг
Рафаэль Надаль (Испания) – Фрэнсис Тиафо (США) – 4:6, 6:4, 4:6, 3:6

Тиафо впервые вышел в четвертьфинал US Open. Ранее на таком уровне он играл лишь на Australian Open 2019.

Также Фрэнсис впервые в карьере одолел Надаля, ранее было два поражения. Тиафо стал первым теннисистом в 2022-м, который смог обыграть Надаля на турнире Grand Slam

В 1/4 финала американец сразится против девятого сеяного Андрей Рублева.

 



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Источник Sport.ua
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Viktor Tsimakouridze
рафа був не в формі, але вимушений грати
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