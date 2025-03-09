Даяна Ястремская – Ига Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

9 марта украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 46) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

В 1/16 финала украинка сыграет против второй ракетки мира Иги Свентек (Польша). Поединок начнется 1-м запуском на Stadium 1. Ориентировочное время начала игры – 21:00 по Киеву.

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Это будет третья встреча соперниц. Счет 1:1.

Победительница противостояния в 4-м раунде поборется либо против Каролины Муховой, либо против Катерины Синяковой.

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