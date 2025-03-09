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  4. Определены все участницы 1/16 финала престижного турнира в Индиан-Уэллс
WTA
09 марта 2025, 12:38 |
705
0

Определены все участницы 1/16 финала престижного турнира в Индиан-Уэллс

В ночь на 9 марта состоялись поединки второго раунда в верхней части сетки

09 марта 2025, 12:38 |
705
0
Определены все участницы 1/16 финала престижного турнира в Индиан-Уэллс
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф

На хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США) определены все участницы 1/16 финала.

В ночь на 9 марта состоялись поединки 2-го раунда в верхней части сетки.

Первая ракетка мира Арина Соболенко не без проблем одолела Маккартни Кесслер. Далее она сыграет против Лючии Бронцетти, которая выбила Ангелину Калинину и Магдалену Френх.

Третья сеяная Коко Гауфф неожиданно отдала сет Моюке Утидзиме. Но американка сумела победить в трех партиях, в частности благодаря повреждению японки, которое она получила в третьем сете. Следующая соперница Коко – Мария Саккари.

Шестая ракетка Жасмин Паолини в трех партиях прошла 17-летюю Иву Йович. А олимпийская чемпионка 2020 года Белинда Бенчич выбила Аманду Анисимова. Анисимова, как и Остапенко, после Дохи, где она стала чемпионкой, вылетела со второго тысячника подряда в стартовом поединке.

В ночь на 8 марта были сыграны матчи 2-го круга в нижней части сетки, по итогам которых дальше прошли три украинки: Элина Свитолина, Марта Костюк и Даяна Ястремская.

Встречи 1/16 финала пройдут с 9 по 10 марта.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Пары 1/16 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Лючия Бронцетти
Полина Кудерметова – Сонай Картал [LL]

Дарья Касаткина [12] – Людмила Самсонова [24]
Жаклин Кристиан – Жасмин Паолини [6]

Коко Гауфф [3] – Мария Саккари [29]
Белинда Бенчич – Диана Шнайдер [13]

Эмма Наварро [10] – Донна Векич [19]
Элизе Мертенс [28] – Мэдисон Киз [5]

Нижняя часть сетки

Елена Рыбакина [7] – Кэти Бултер
Клара Таусон [22] – Мирра Андреева [9]

Даниэль Коллинс [14] – Элина Свитолина [23]
Ван Синьюй – Джессика Пегула [4]

Чжэн Циньвень [8] – Лулу Сан
Марта Костюк [18] – Кэролайн Доулхайд

Каролина Мухова [15] – Катерина Синякова
Даяна Ястремская – Ига Свентек [2]

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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