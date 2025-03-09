Заря отпраздновала юбилейную победу в УПЛ

Победа над «Оболонью» (2:1) стала 250-й для «Зари» в чемпионатах Украины. 156 раз луганчане добивались успеха дома, 94 – в гостях. Черно-бело-красные выигрывали у 43-х клубов из 46, с которыми им довелось встречаться в элитном дивизионе. Чаще других у Черноморца» – 18 раз, «Ворсклы», «Карпат» – по 15, «Волыни» – 13, «Мариуполя» – 12, «Александрии» и «Говерлы» – по 10.

К победам луганчан приводили 16 тренеров, шестеро из которых отпраздновали более 10 викторий со своими подопечными. Это Юрий Вернидуб – 90, Виктор Скрипник – 43, Патрик ван Леувен – 20, Анатолий Куксов – 16, Анатолий Чанцев –13 и Александр Косевич –12.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные победы Зари в чемпионатах Украины