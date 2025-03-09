Заря отпраздновала юбилейную победу в УПЛ
Луганчане одержали 250-ю победу в чемпионатах Украины
Победа над «Оболонью» (2:1) стала 250-й для «Зари» в чемпионатах Украины. 156 раз луганчане добивались успеха дома, 94 – в гостях. Черно-бело-красные выигрывали у 43-х клубов из 46, с которыми им довелось встречаться в элитном дивизионе. Чаще других у Черноморца» – 18 раз, «Ворсклы», «Карпат» – по 15, «Волыни» – 13, «Мариуполя» – 12, «Александрии» и «Говерлы» – по 10.
К победам луганчан приводили 16 тренеров, шестеро из которых отпраздновали более 10 викторий со своими подопечными. Это Юрий Вернидуб – 90, Виктор Скрипник – 43, Патрик ван Леувен – 20, Анатолий Куксов – 16, Анатолий Чанцев –13 и Александр Косевич –12.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные победы Зари в чемпионатах Украины
|
Победа
|
Дата
|
Тренер Зари
|
Соперник
|
Счет
|
1-я
|
27.03.1992
|
Анатолий КУКСОВ
|
Нефтяник
|
3:0 (д)
|
50-я
|
04.08.2007
|
Александр КОСЕВИЧ
|
Арсенал
|
3:1 (д)
|
100-я
|
03.11.2013
|
Юрий ВЕРНИДУБ
|
Динамо
|
2:0 (д)
|
150-я
|
12.08.2017
|
Юрий ВЕРНИДУБ
|
Верес
|
1:0 (г)
|
200-я
|
25.04.2021
|
Виктор СКРИПНИК
|
Олимпик
|
2:1 (д)
|
250-я
|
07.03.2025
|
Младен БАРТУЛОВИЧ
|
Оболонь
|
2:1 (д)
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