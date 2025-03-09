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Украина. Премьер лига
09 марта 2025, 13:27 | Обновлено 09 марта 2025, 13:33
124
0

Заря отпраздновала юбилейную победу в УПЛ

Луганчане одержали 250-ю победу в чемпионатах Украины

09 марта 2025, 13:27 | Обновлено 09 марта 2025, 13:33
124
0
Заря отпраздновала юбилейную победу в УПЛ
ФК Заря

Победа над «Оболонью» (2:1) стала 250-й для «Зари» в чемпионатах Украины. 156 раз луганчане добивались успеха дома, 94 – в гостях. Черно-бело-красные выигрывали у 43-х клубов из 46, с которыми им довелось встречаться в элитном дивизионе. Чаще других у Черноморца» – 18 раз, «Ворсклы», «Карпат» – по 15, «Волыни» – 13, «Мариуполя» – 12, «Александрии» и «Говерлы» – по 10.

К победам луганчан приводили 16 тренеров, шестеро из которых отпраздновали более 10 викторий со своими подопечными. Это Юрий Вернидуб – 90, Виктор Скрипник – 43, Патрик ван Леувен – 20, Анатолий Куксов – 16, Анатолий Чанцев –13 и Александр Косевич –12.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные победы Зари в чемпионатах Украины

Победа

Дата

Тренер Зари

Соперник

Счет

1-я

27.03.1992

Анатолий КУКСОВ

Нефтяник

3:0 (д)

50-я

04.08.2007

Александр КОСЕВИЧ

Арсенал

3:1 (д)

100-я

03.11.2013

Юрий ВЕРНИДУБ

Динамо

2:0 (д)

150-я

12.08.2017

Юрий ВЕРНИДУБ

Верес

1:0 (г)

200-я

25.04.2021

Виктор СКРИПНИК

Олимпик

2:1 (д)

250-я

07.03.2025

Младен БАРТУЛОВИЧ

Оболонь

2:1 (д)

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цифры и факты Заря Луганск Украинская Премьер-лига
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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