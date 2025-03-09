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9 марта на Индиан-Уэллс свой матч третьего круга проведут Марта Костюк (WTA 24) и Керолайн Доулхайд (WTA 73). Матч начнется в 21:00 по киевскому времени.

Марта Костюк

Хоть украинка и показывает в этом сезоне приличный уровень игры, статистика 7 побед в 13 матчах мало кого впечатлит. Лучше всего Марта сыграла в Дохе, где смогла дойти до четвертьфинала, где уступила в упорной борьбе будущему победителю турнира Аманде Анисимовой.

Первый круг на Индиан-Уэллс Костюк пропускала, а во втором круге очень уверенно обыграла американку Робин Монтгомери – 6:1, 6:3. Украинка относится к той категории спортсменок, от которой ждут прорыва, сейчас ей 22 года, предпосылки для прогресса однозначно есть.

Пока сетка у теннисистки не самая сложная, поэтому есть неплохие шансы выдать сильное выступление. Когда придет время, Костюк способна обыграть и соперниц из топ-10, что она уже много раз делала.

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Керолайн Доулхайд

Американская спортсменка не самый грозный середняк мирового тенниса, она уже третий год стабильно входит в топ-100. В этом сезоне Доулхайд провела 10 матчей, в которых одержала 6 побед. Каких-то успешных выступлений не было, дальше всего удалось пройти на турнире в Остине, а именно до четвертьфинала.

Индиан-Уэллс теннисистка начала с битвы против «нейтралки» Рахимовой, которую удалось обыграть – 6:2, 7:6, вторая партия была сложной, пришлось отыграться с 3:5. Во втором круге удалось обыграть немку Еву Лис, хотя матч был непростым – 7:6, 6:4.

Американка в этом сезоне еще никогда не выигрывала больше двух матчей кряду, есть шанс прервать эту неприятную традицию. На этом турнире Доулхайд солидно подает первую подачу, попадая в корт 73% первых мячей.

Getty Images/Global Images Ukraine. Кэролайн Доулхайд

Личные встречи

Соперницы играли между собой всего раз, это было примерно месяц назад на турнире в Дохе, тогда Костюк одержала победу в двух сетах – 6:3, 7:5.

Прогноз

На бумаге Костюк считается фаворитом, с чем стоит согласиться, украинка выше в рейтинге, младше, да и выглядит интереснее американской теннисистки.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Костюк – 1,27, успех Доулхайд – 3,45. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

В таком противостоянии я ставлю на победу украинской теннисистки с форой -1,5 сета за 1,71.