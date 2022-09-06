US Open. Каролина Плишкова остановила обидчицу Марты Костюк
Чешка в трех сетах одолела Викторию Азаренко
Чешская теннисистка Каролина Плишкова пробилась в четвертьфинал Открытого чемпионата США.
В матче четвертого круга экс-первая ракетка мира обыграла Викторию Азаренко .
US Open. Четвертый круг
Каролина Плишкова (Чехия) – Виктория Азаренко – 7:5, 6:7(5), 6:2
Для Каролины это будет десяты четвертьфинал турниров Grand Slam. Титулов такого уровня у нее еще не было. На US Open она доходила до финала в 2016-м.
За путевку в полуфинал Плишкова сразится против Даниэль Коллинз или Арины Соболенко.
Азаренко во втором круге обыграла украинку Марту Костюк.
🇨🇿 Karolina Pliskova is into back-to-back quarterfinals in New York!@KaPliskova | #USOpen pic.twitter.com/z2cV4ICYNh— US Open Tennis (@usopen) September 5, 2022
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