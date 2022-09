US Open. Каролина Плишкова остановила обидчицу Марты Костюк

Чешская теннисистка Каролина Плишкова пробилась в четвертьфинал Открытого чемпионата США.

В матче четвертого круга экс-первая ракетка мира обыграла Викторию Азаренко .

US Open. Четвертый круг

Каролина Плишкова (Чехия) – Виктория Азаренко – 7:5, 6:7(5), 6:2

Для Каролины это будет десяты четвертьфинал турниров Grand Slam. Титулов такого уровня у нее еще не было. На US Open она доходила до финала в 2016-м.

За путевку в полуфинал Плишкова сразится против Даниэль Коллинз или Арины Соболенко.

Азаренко во втором круге обыграла украинку Марту Костюк.

🇨🇿 Karolina Pliskova is into back-to-back quarterfinals in New York!@KaPliskova | #USOpen pic.twitter.com/z2cV4ICYNh