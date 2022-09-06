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  4. US Open. Каролина Плишкова остановила обидчицу Марты Костюк
US Open
06 сентября 2022, 03:14 | Обновлено 06 сентября 2022, 03:31
36
0

US Open. Каролина Плишкова остановила обидчицу Марты Костюк

Чешка в трех сетах одолела Викторию Азаренко

06 сентября 2022, 03:14 | Обновлено 06 сентября 2022, 03:31
36
0
US Open. Каролина Плишкова остановила обидчицу Марты Костюк
Getty Images/Global Images Ukraine. Каролина Плишкова и Виктория Азаренко

Чешская теннисистка Каролина Плишкова пробилась в четвертьфинал Открытого чемпионата США.

В матче четвертого круга экс-первая ракетка мира обыграла Викторию Азаренко .

US Open. Четвертый круг
Каролина Плишкова (Чехия) – Виктория Азаренко – 7:5, 6:7(5), 6:2

Для Каролины это будет десяты четвертьфинал турниров Grand Slam. Титулов такого уровня у нее еще не было. На US Open она доходила до финала в 2016-м.

За путевку в полуфинал Плишкова сразится против Даниэль Коллинз или Арины Соболенко.

Азаренко во втором круге обыграла украинку Марту Костюк.

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Источник Sport.ua
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