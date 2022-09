ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль взяв в аренду у Ювентуса бразильского хавбека

Бразильский полузащитник Артур Мело перешел из «Ювентуса» в «Ливерпуль» на правах аренды.

Арендное соглашение 26-летнего бразильца будет действовать один сезон.

За команду из Ливерпуля хавбек будет выступать под игровым номером 29.

В минувшем сезоне Артур Мело провел 31 матч за «Юве», без забитых голов. Он играет за туринцев с 2020 года, когда перешел из «Барселоны».

