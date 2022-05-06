Арсенал интересуется хавбеком Ювентуса

«Арсенал» проявляет интерес к полузащитнику «Ювентуса» Артуру Мело. Об этом сообщают английские СМИ.

Лондонский клуб был близок к подписанию Артура еще в январе, однако тогда сделка сорвалась. После перехода из «Барселоны» Артур так и не стал ключевым игроком для «Ювентуса», и туринский клуб готов отпустить его.

В свою очередь, «Ювентус» проявляет интерес к защитнику «Арсенала» Габриэлу. Не исключено, что клубы совершат обмен игроками.