Англия06 мая 2022, 11:40 |
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Арсенал интересуется хавбеком Ювентуса
Артур Мело может продолжить карьеру в АПЛ
06 мая 2022, 11:40 |
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«Арсенал» проявляет интерес к полузащитнику «Ювентуса» Артуру Мело. Об этом сообщают английские СМИ.
Лондонский клуб был близок к подписанию Артура еще в январе, однако тогда сделка сорвалась. После перехода из «Барселоны» Артур так и не стал ключевым игроком для «Ювентуса», и туринский клуб готов отпустить его.
В свою очередь, «Ювентус» проявляет интерес к защитнику «Арсенала» Габриэлу. Не исключено, что клубы совершат обмен игроками.
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