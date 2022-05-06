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  4. Арсенал интересуется хавбеком Ювентуса
Англия
06 мая 2022, 11:40 |
213
0

Арсенал интересуется хавбеком Ювентуса

Артур Мело может продолжить карьеру в АПЛ

06 мая 2022, 11:40 |
213
0
Арсенал интересуется хавбеком Ювентуса
Getty Images/Global Images Ukraine. Артур Мело

«Арсенал» проявляет интерес к полузащитнику «Ювентуса» Артуру Мело. Об этом сообщают английские СМИ.

Лондонский клуб был близок к подписанию Артура еще в январе, однако тогда сделка сорвалась. После перехода из «Барселоны» Артур так и не стал ключевым игроком для «Ювентуса», и туринский клуб готов отпустить его.

В свою очередь, «Ювентус» проявляет интерес к защитнику «Арсенала» Габриэлу. Не исключено, что клубы совершат обмен игроками.

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Артур Мело Ювентус Арсенал Лондон
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Источник Express
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