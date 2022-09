Джон Изнер снялся с US Open. Дальше пройдет молодой датчанин

Американский теннисист Джон Изнер (АТР 48) снялся с Открытого чемпионата США из-за травмы кисти. Об этом он заявил в своем Twitter:

«Во вчерашнем матче я упал и впоследствии повредил левое запястье. Крайне прискорбно и само собой разумеется, что я снимаюсь с турнира. До встречи в 2023 году».

В 1/64 финала Джон выиграл у Федерико Дельбониса (Аргентина, ATP 134) в трех сетах за 1 час и 54 минуты.

Во 2-м круге американец должен был сыграть с Хольгером Руне (Дания, ATP 33), но теперь 19-летний датчанин без борьбы пройдет в 1/16 финала, где сыграет с победителем матча Кэмерон Норри (Великобритания, ATP 9) – Жоао Соуза (Португалия, ATP 59).

In my match yesterday I sustained a fall and subsequently fractured my left wrist. Extremely unfortunate and needless to say am pulling out of the tournament. See y’all in 2023.