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Украина. Первая лига
02 мая 2024, 17:30 |
1525
0

Металлургу засчитано техническое поражение

Объяснения запорожцев оказалось недостаточно

02 мая 2024, 17:30 |
1525
0
Металлургу засчитано техническое поражение
ФК Металлург Запорожье

Как стало известно Sport.ua, сегодня КДК УАФ засчитал техническое поражение футболистам запорожского «Металлурга», которые не явились на календарный поединок 6 тура группы «Выбывание» Первой лиги с «Хустом».

По информации нашего источника, аргументов «Металлурга» (значительное количество травмированных игроков) оказалось недостаточно для переноса поединка. Вместо этого «Хусту» засчитана техническая победа.

Сейчас «Хуст» занимает четвертое место в группе «Выбывание» с 26 очками, а «Металлург» отстает на очко и шестой.

Напомним, что 28 апреля должен был состояться матч 6-го тура Первой лиги Украины в Группе «Выбывание» между командами «Хуст» и «Металлург» Запорожье. Поединок должен был состояться на стадионе «Карпаты» в Закарпатской области. Однако в результате встреча была отменена из-за проблем гостевого коллектива.

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инсайд Металлург Запорожье травма чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины ПФЛ Украины отмена матчей Хуст
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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