Металлургу засчитано техническое поражение

Как стало известно Sport.ua, сегодня КДК УАФ засчитал техническое поражение футболистам запорожского «Металлурга», которые не явились на календарный поединок 6 тура группы «Выбывание» Первой лиги с «Хустом».

По информации нашего источника, аргументов «Металлурга» (значительное количество травмированных игроков) оказалось недостаточно для переноса поединка. Вместо этого «Хусту» засчитана техническая победа.

Сейчас «Хуст» занимает четвертое место в группе «Выбывание» с 26 очками, а «Металлург» отстает на очко и шестой.

Напомним, что 28 апреля должен был состояться матч 6-го тура Первой лиги Украины в Группе «Выбывание» между командами «Хуст» и «Металлург» Запорожье. Поединок должен был состояться на стадионе «Карпаты» в Закарпатской области. Однако в результате встреча была отменена из-за проблем гостевого коллектива.