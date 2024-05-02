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02 мая 2024, 20:29 |
179
0

Вундеркинд из Копенгагена выбыл как минимум на полгода из-за травмы

Руни Барджи порвал крестообразную связку колена

02 мая 2024, 20:29 |
179
0
Вундеркинд из Копенгагена выбыл как минимум на полгода из-за травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Руни Барджи

«Копенгаген» официально сообщил о том, что 18-летний шведский вингер команды Руни Барджи порвал крестообразную связку колена. По прогнозам врачей, восстановление игрока молодежной сборной Швеции займет как минимум полгода.

Напомним, Барджи стал одним из открытий нынешнего сезона Лиги чемпионов и привлек к себе внимание многих больших европейских клубов, включая «Челси».

Суммарно в нынешнем сезоне на счету Барджи 11 голов в 37 матчах за «Копенгаген» во всех турнирах. Трансферная стоимость вингера оценивается в 9 миллионов евро.

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Копенгаген Руни Барджи травма травма колена
Олег Дидух Источник: ФК Копенгаген
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