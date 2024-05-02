Вундеркинд из Копенгагена выбыл как минимум на полгода из-за травмы
Руни Барджи порвал крестообразную связку колена
«Копенгаген» официально сообщил о том, что 18-летний шведский вингер команды Руни Барджи порвал крестообразную связку колена. По прогнозам врачей, восстановление игрока молодежной сборной Швеции займет как минимум полгода.
Напомним, Барджи стал одним из открытий нынешнего сезона Лиги чемпионов и привлек к себе внимание многих больших европейских клубов, включая «Челси».
Суммарно в нынешнем сезоне на счету Барджи 11 голов в 37 матчах за «Копенгаген» во всех турнирах. Трансферная стоимость вингера оценивается в 9 миллионов евро.
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