Челси интересуется 17-летним героем игрового дня в Лиге чемпионов

«Челси» на протяжении длительного времени активно следит за 17-летним шведским вингером «Копенгагена» Руни Барджи. Об этом сообщают датские СМИ.

Вчера Барджи забил победный гол за «Копенгаген» в матче четвертого тура Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» (4:3). При этом, шведский ресурс Tipsbladet новость об интересе «Челси» опубликовал еще до вчерашнего матча.

Суммарно в нынешнем сезоне на счету Барджи 11 голов в 24 матчах за «Копенгаген» во всех турнирах. Его контракт рассчитан до конца календарного 2025 года, трансферная стоимость оценивается в 4 миллиона евро.