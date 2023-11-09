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Англия
09 ноября 2023, 16:41 |
1420
2

Челси интересуется 17-летним героем игрового дня в Лиге чемпионов

Руни Барджи может покинуть «Копенгаген»

09 ноября 2023, 16:41 |
1420
2
Челси интересуется 17-летним героем игрового дня в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Руни Барджи

«Челси» на протяжении длительного времени активно следит за 17-летним шведским вингером «Копенгагена» Руни Барджи. Об этом сообщают датские СМИ.

Вчера Барджи забил победный гол за «Копенгаген» в матче четвертого тура Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» (4:3). При этом, шведский ресурс Tipsbladet новость об интересе «Челси» опубликовал еще до вчерашнего матча.

Суммарно в нынешнем сезоне на счету Барджи 11 голов в 24 матчах за «Копенгаген» во всех турнирах. Его контракт рассчитан до конца календарного 2025 года, трансферная стоимость оценивается в 4 миллиона евро.

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Источник Tipsbladet
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Олександр
мудрика отправят по арендам 
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