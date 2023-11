17-летний Руни стал самым молодым автором гола в ворота МЮ в Лиге чемпионов

17-летний нападающий «Копенгагена» Руни Барджи стал самым молодым игроком, который забивал в ворота «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги чемпионов, сообщает статистический ресурс Opta.

Юный талант датского коллектива вышел на поле лишь на 63-й минуте поединка с «МЮ» (4:3), но уже на 87-й забил 4-й гол в ворота «красных дьяволов» – он и стал победным.

Всего на счету Руни Барджи уже 10 голов в этом сезоне на клубном уровне. На результативный удар по воротам соперника 17-летний швед тратит в среднем всего 121.7 минут.

17 - Roony Bardghji is the youngest player to score against Manchester United in the UEFA Champions League (17 years, 358 days). Classic. pic.twitter.com/w2e5Ts8PeB