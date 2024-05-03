Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Борьба за тренера. Милан хочет перехватить у Ювентуса молодого наставника
Италия
03 мая 2024, 07:11 |
137
0

Борьба за тренера. Милан хочет перехватить у Ювентуса молодого наставника

Тиаго Мотта вряд ли останется в Болонье

03 мая 2024, 07:11 |
137
0
Борьба за тренера. Милан хочет перехватить у Ювентуса молодого наставника
Getty Images/Global Images Ukraine. Тиаго Мотта

По информации итальянских СМИ, «Милан» после нынешнего сезона попрощается с тренером Стефано Пиоли и намерен пригласить молодого наставника.

Первым выбором является тренер «Болоньи» Тиаго Мотта, который близок к тому, чтобы вывести команду в Лигу чемпионов.

Главным претендентом на Мотту называют «Ювентус», однако «Милан» хочет убедить тренера в правильности перехода в их команду, тогда как другие кандидатуры вроде Паулу Фонсеки клуб больше не рассматривает.

«Милан» в чемпионате Италии сейчас занимает второе место и уже гарантировал себе участие в Лиге чемпионов следующего сезона.

По теме:
Рома – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Милан – Дженоа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кирилл ДИГТЯРЬ: Конечно, хочется достичь уровня Лунина, Мудрика и Судакова
Тиаго Мотта Стефано Пиоли Милан Ювентус чемпионат Италии по футболу Серия A
Иван Зинченко Источник: Corriere dello Sport
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-вратарь Реала: «Мало кто думал, что Лунин окажется таким игроком»
Футбол | 02 мая 2024, 16:13 0
Экс-вратарь Реала: «Мало кто думал, что Лунин окажется таким игроком»
Экс-вратарь Реала: «Мало кто думал, что Лунин окажется таким игроком»

Каньисарес не ожидал, что Лунин будет играть на таком уровне

ВИДЕО. 12 лет назад был забит один из самых необычных голов в истории АПЛ
Футбол | 03 мая 2024, 01:59 0
ВИДЕО. 12 лет назад был забит один из самых необычных голов в истории АПЛ
ВИДЕО. 12 лет назад был забит один из самых необычных голов в истории АПЛ

2 мая 2012 года Паписс Сиссе невероятным ударом в касание перекинул Петра Чеха

Рим не устоял. Байер без проблем обыграл Рому
Футбол | 03.05.2024, 00:06
Рим не устоял. Байер без проблем обыграл Рому
Рим не устоял. Байер без проблем обыграл Рому
ФОТО. Семья – самая большая радость. Свитолина показала дочку, мужа и пса
Теннис | 02.05.2024, 18:31
ФОТО. Семья – самая большая радость. Свитолина показала дочку, мужа и пса
ФОТО. Семья – самая большая радость. Свитолина показала дочку, мужа и пса
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины (обновляется)
Хоккей | 02.05.2024, 10:00
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины (обновляется)
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти прокомментировал гол Сане, который Лунин пропустил в ближний угол
Анчелотти прокомментировал гол Сане, который Лунин пропустил в ближний угол
01.05.2024, 01:05 1
Футбол
ФОТО. Пышногрудая жена игрока Шахтера похвасталась сексуальной фигурой
ФОТО. Пышногрудая жена игрока Шахтера похвасталась сексуальной фигурой
01.05.2024, 22:46 15
Футбол
Анчелотти оценил безумный матч с Баварией, в котором Лунин пропустил дважды
Анчелотти оценил безумный матч с Баварией, в котором Лунин пропустил дважды
01.05.2024, 07:26
Футбол
Роналду после 30 лет забил 424 гола. Сколько у Месси?
Роналду после 30 лет забил 424 гола. Сколько у Месси?
01.05.2024, 23:38
Футбол
Автобус ПСЖ покинул стадион в Дортмунде без Мбаппе. Стала известна причина
Автобус ПСЖ покинул стадион в Дортмунде без Мбаппе. Стала известна причина
02.05.2024, 06:35 6
Футбол
Анчелотти признался, почему заменил суперзвезду Реала на 75-й минуте
Анчелотти признался, почему заменил суперзвезду Реала на 75-й минуте
01.05.2024, 00:36
Футбол
Будет скандал? В сборную Украины не приедут лидеры
Будет скандал? В сборную Украины не приедут лидеры
02.05.2024, 09:31 29
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем