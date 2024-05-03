Борьба за тренера. Милан хочет перехватить у Ювентуса молодого наставника
Тиаго Мотта вряд ли останется в Болонье
По информации итальянских СМИ, «Милан» после нынешнего сезона попрощается с тренером Стефано Пиоли и намерен пригласить молодого наставника.
Первым выбором является тренер «Болоньи» Тиаго Мотта, который близок к тому, чтобы вывести команду в Лигу чемпионов.
Главным претендентом на Мотту называют «Ювентус», однако «Милан» хочет убедить тренера в правильности перехода в их команду, тогда как другие кандидатуры вроде Паулу Фонсеки клуб больше не рассматривает.
«Милан» в чемпионате Италии сейчас занимает второе место и уже гарантировал себе участие в Лиге чемпионов следующего сезона.
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