Первая ракетка мира уверенно стартовала на US Open

Первая ракетка мира Ига Свёнтек успешно стартовала на Открытом чемпионате США по теннису.

В стартовом раунде основы полька в двух сетах переиграла итальянку Жасмин Паолини (№56 WTA).

US Open. Первый круг

Ига Свёнтек (Польша) – Жасмин Паолини (Италия) – 6:3, 6:0

В следующем матче Ига сразится против Грет Миннен (№110 WTA) или Слоан Стивенс (№51 WTA).

Отметим, что это четвертое участие Свёнтек на американском мейджоре. С каждым годом она выступает здесь все лучше и лучше, в прошлом розыгрыше дошла до 1/8 финала.

Также полька стала самой молодой теннисисткой с 2011 года, которая выиграла 45 матчей в основных сетках турниров Grand Slam.

