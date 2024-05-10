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Пляжный футбол
10 мая 2024, 03:10 | Обновлено 10 мая 2024, 03:58
33
0

Проведены кадровые изменения в Ассоциации пляжного футбола Украины

Руководство АПФУ провело встречу с представителями сборной Украины

10 мая 2024, 03:10 | Обновлено 10 мая 2024, 03:58
33
0
Проведены кадровые изменения в Ассоциации пляжного футбола Украины
АПФУ

7 июня руководство Ассоциации пляжного футбола Украины (АПФУ) провело встречу с представителями сборной Украины для подведения итогов прошлого сезона и обсуждения планов на сезон-2024.

В ходе встречи были объявлены структурные изменения в руководстве ассоциации. В ее структуру введена должность генерального менеджера, которую занял Владимир Кандыба. Андрей Кунцевич назначен спортивным директором АПФУ, а экс-тренер сборной Украины (2008–2014) Сергей Кучеренко – директором по развитию АПФУ.

Олег Примачук остается исполнительным директором АПФУ. Владимир Бесага будет послом молодежной сборной Украины, а Владимир Литвищенко – амбасадором женской сборной Украины по пляжному футболу.

Новый генеральный менеджер АПФУ Владимир Кандыба отметил: «О целях и задачах на сезон будем говорить позже, сегодня нужно качественно организовать подготовку к международным соревнованиям национальных сборных команд по пляжному футболу. Нас впереди ждет сложный сезон».

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Ассоциация пляжного футбола Украины сборная Украины по пляжному футболу пляжный футбол Сергей Кучеренко Владимир Литвищенко
Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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