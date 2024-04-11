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Пляжный футбол
11 апреля 2024, 23:32 | Обновлено 11 апреля 2024, 23:34
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Пляжный футбол. Сборная Украины поднялась на одно место в мировом рейтинге

Мужская сборная Украины теперь занимает 19-ю позицию, женская – в топ-3

11 апреля 2024, 23:32 | Обновлено 11 апреля 2024, 23:34
120
0
Пляжный футбол. Сборная Украины поднялась на одно место в мировом рейтинге
beachsoccer.com

Всемирная организация пляжного футбола (BSWW) обновила рейтинг мужских и женских сборных по пляжному футболу.

Мужская сборная Украины находится на 19-й позиции с 958,25 балла, отставая от Марокко на 162,75 очка.

По сравнению с предыдущим рейтингом сине-желтые поднялись на одну строчку, опередив команду Уругвая.

Женская сборная Украины по пляжному футболу, согласно апрельскому реестру, занимает в мировом рейтинге BSWW третью строчку, уступая только Испании и Англии. Позиция сине-желтых по сравнению с прошлым рейтингом не изменилась.

Рейтинг BSWW для мужских сборных

  • 1. Бразилия – 4158,25
  • 2. Италия – 3133,75
  • 3. Португалия – 2758,75
  • 4. Испания – 2427,5
  • 5. Иран – 2255,5
  • 6. Япония – 1974,75
  • 7. ОАЭ – 1955,75
  • 8. Беларусь – 1893,5
  • 9. Швейцария – 1830,0
  • 10. Парагвай – 1759,5
  • 19. Украина – 958,25

Рейтинг BSWW для женских сборных

  • 1. Испания – 1800,0
  • 2. Англия – 936,25
  • 3. Украина – 848,75
  • 4. Португалия – 817,5
  • 5. США – 672,0
  • 6. Чехия – 662,0
  • 7. Италия – 603,75
  • 8. Бразилия – 535,0
  • 9. Сальвадор – 425,0
  • 10. Польша – 404,0
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Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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