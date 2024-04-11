Пляжный футбол. Сборная Украины поднялась на одно место в мировом рейтинге

Всемирная организация пляжного футбола (BSWW) обновила рейтинг мужских и женских сборных по пляжному футболу.

Мужская сборная Украины находится на 19-й позиции с 958,25 балла, отставая от Марокко на 162,75 очка.

По сравнению с предыдущим рейтингом сине-желтые поднялись на одну строчку, опередив команду Уругвая.

Женская сборная Украины по пляжному футболу, согласно апрельскому реестру, занимает в мировом рейтинге BSWW третью строчку, уступая только Испании и Англии. Позиция сине-желтых по сравнению с прошлым рейтингом не изменилась.

Рейтинг BSWW для мужских сборных

1. Бразилия – 4158,25

2. Италия – 3133,75

3. Португалия – 2758,75

4. Испания – 2427,5

5. Иран – 2255,5

6. Япония – 1974,75

7. ОАЭ – 1955,75

8. Беларусь – 1893,5

9. Швейцария – 1830,0

10. Парагвай – 1759,5

19. Украина – 958,25

Рейтинг BSWW для женских сборных