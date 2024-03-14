Пляжный футбол14 марта 2024, 20:59 | Обновлено 14 марта 2024, 21:04
162
0
Сборная Украины по пляжному футболу входит в топ-20 мирового рейтинга
Женская украинская команда в рейтинге BSWW занимает третье место
14 марта 2024, 20:59 | Обновлено 14 марта 2024, 21:04
162
0
Всемирная организация пляжного футбола (BSWW) обновила рейтинг мужских сборных.
Мужская сборная Украины находится на 20-й позиции с 959,75 балла, отставая от Уругвая на 43,25 очка.
Женская сборная Украины по пляжному футболу согласно январскому реестру занимает в мировом рейтинге BSWW третью строчку, уступая только Испании и Англии.
Рейтинг BSWW для мужских сборных
- 1. Бразилия – 4299,25
- 2. Италия – 3136,25
- 3. Португалия – 2758,75
- 4. Испания – 2432,5
- 5. Иран – 2387,5
- 6. Япония – 2074,25
- 7. ОАЭ – 2019,25
- 8. Беларусь – 1899,5
- 9. Парагвай – 1825,0
- 10. Швейцария – 1762,5
- 20. Украина – 959,75
Рейтинг BSWW для женских сборных
- 1. Испания – 1800
- 2. Англия – 876
- 3. Украина – 849
- 4. Португалия – 817
- 5. Чехия – 662
- 6. Италия – 604
- 7. США – 572
- 8. Бразилия – 535
- 9. Польша – 404
- 10. Сальвадор – 345
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 14 марта 2024, 00:11 2
Наставник главной команды страны высказался о хавбеке «Жироны»
Футбол | 14 марта 2024, 20:01 0
Поединок состоится 14 марта в 22:00 по Киеву
Футбол | 14.03.2024, 13:16
Футбол | 14.03.2024, 17:40
Теннис | 14.03.2024, 06:25
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
13.03.2024, 07:51
12.03.2024, 23:28 26
13.03.2024, 12:16 23
13.03.2024, 00:53 20
Футбол
13.03.2024, 15:49 5
12.03.2024, 21:28
13.03.2024, 22:15 10