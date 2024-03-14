Сборная Украины по пляжному футболу входит в топ-20 мирового рейтинга

Всемирная организация пляжного футбола (BSWW) обновила рейтинг мужских сборных.

Мужская сборная Украины находится на 20-й позиции с 959,75 балла, отставая от Уругвая на 43,25 очка.

Женская сборная Украины по пляжному футболу согласно январскому реестру занимает в мировом рейтинге BSWW третью строчку, уступая только Испании и Англии.

Рейтинг BSWW для мужских сборных

1. Бразилия – 4299,25

2. Италия – 3136,25

3. Португалия – 2758,75

4. Испания – 2432,5

5. Иран – 2387,5

6. Япония – 2074,25

7. ОАЭ – 2019,25

8. Беларусь – 1899,5

9. Парагвай – 1825,0

10. Швейцария – 1762,5

20. Украина – 959,75

Рейтинг BSWW для женских сборных