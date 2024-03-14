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Пляжный футбол
14 марта 2024, 20:59 | Обновлено 14 марта 2024, 21:04
162
0

Сборная Украины по пляжному футболу входит в топ-20 мирового рейтинга

Женская украинская команда в рейтинге BSWW занимает третье место

14 марта 2024, 20:59 | Обновлено 14 марта 2024, 21:04
162
0
Сборная Украины по пляжному футболу входит в топ-20 мирового рейтинга
beachsoccer.com

Всемирная организация пляжного футбола (BSWW) обновила рейтинг мужских сборных.

Мужская сборная Украины находится на 20-й позиции с 959,75 балла, отставая от Уругвая на 43,25 очка.

Женская сборная Украины по пляжному футболу согласно январскому реестру занимает в мировом рейтинге BSWW третью строчку, уступая только Испании и Англии.

Рейтинг BSWW для мужских сборных

  • 1. Бразилия – 4299,25
  • 2. Италия – 3136,25
  • 3. Португалия – 2758,75
  • 4. Испания – 2432,5
  • 5. Иран – 2387,5
  • 6. Япония – 2074,25
  • 7. ОАЭ – 2019,25
  • 8. Беларусь – 1899,5
  • 9. Парагвай – 1825,0
  • 10. Швейцария – 1762,5
  • 20. Украина – 959,75

Рейтинг BSWW для женских сборных

  • 1. Испания – 1800
  • 2. Англия – 876
  • 3. Украина – 849
  • 4. Португалия – 817
  • 5. Чехия – 662
  • 6. Италия – 604
  • 7. США – 572
  • 8. Бразилия – 535
  • 9. Польша – 404
  • 10. Сальвадор – 345
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Источник Sport.ua
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