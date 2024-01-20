Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Женская сборная Украины по пляжному футболу входит в топ-3 рейтинга мира
Пляжный футбол
20 января 2024, 03:23 | Обновлено 20 января 2024, 03:40
101
0

Женская сборная Украины по пляжному футболу входит в топ-3 рейтинга мира

Украинская мужская сборная сохранила 17-ю позицию в миром рейтинге BSWW

20 января 2024, 03:23 | Обновлено 20 января 2024, 03:40
101
0
Женская сборная Украины по пляжному футболу входит в топ-3 рейтинга мира
beachsoccer.com

Всемирная организация пляжного футбола впервые впервые в 2024 году обновила рейтинг мужских и женских сборных.

Как сообщает официальный сайт BSWW, мужская сборная Украины не сменила своей 17-й позиции. Подопечные Николая Костенко и Александра Корнийчука, которые в ноябре были на 17-м месте мирового рейтинга, с 960 баллами остаются на нем, отставая от Уругвая на 43 пункта.

  • Рейтинг BSWW для мужских сборных
  • 1. Бразилия – 2549
  • 2. Испания – 2307
  • 3. Португалия – 2209
  • 4. Парагвай – 1825
  • 5. Швейцария – 1762
  • 6. Япония – 1709
  • 7. Италия – 1500
  • 8. ОАЭ – 1458
  • 9. Сенегал – 1420
  • 10. Иран – 1308
  • 17. Украина – 960

Женская сборная Украины в ноябре занимала в мировом рейтинге BSWW третье место. И сейчас подопечные Юрия Клименко с 849 баллами сохранили свою позицию в топ-3. Сине-желтые отстают от Англии на 27 пунктов. А лидирует с большим отрывом сборная Испании.

Рейтинг BSWW для женских сборных

  • 1. Испания – 1800
  • 2. Англия – 876
  • 3. Украина – 849
  • 4. Португалия – 817
  • 5. Чехия – 662
  • 6. Италия – 604
  • 7. США – 572
  • 8. Бразилия – 535
  • 9. Польша – 404
  • 10. Сальвадор – 345
По теме:
Они стоят по 60 млн евро. Названы самые дорогие футболисты Кубка Азии
Шевченко – лучший игрок Серии А 2000-х по версии FourFourTwo
Названы самые ненавистные персоны в футболе. На каком месте Роналду?
пляжный футбол женская сборная Украины по пляжному футболу рейтинг сборная Украины по пляжному футболу
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легендарный голкипер Реала похвалил Лунина после суперсейва против Атлетико
Футбол | 19 января 2024, 07:18 4
Легендарный голкипер Реала похвалил Лунина после суперсейва против Атлетико
Легендарный голкипер Реала похвалил Лунина после суперсейва против Атлетико

Икер Касильяс отметил игру Андрея в воротах королевского клуба

Гвинея обыграла Гамбию. Турнирные таблицы: кто уже вышел в плей-офф КАН
Футбол | 20 января 2024, 01:55 0
Гвинея обыграла Гамбию. Турнирные таблицы: кто уже вышел в плей-офф КАН
Гвинея обыграла Гамбию. Турнирные таблицы: кто уже вышел в плей-офф КАН

Единственный гол забил хавбек гвинейцев Агибу Камара на 69-й минуте

Лунин разочаровал Переса. Флорентино принял решение относительно украинца
Футбол | 19.01.2024, 21:32
Лунин разочаровал Переса. Флорентино принял решение относительно украинца
Лунин разочаровал Переса. Флорентино принял решение относительно украинца
Суперсенсация от украинца. Молчанов обыграл первых ракеток на Аus Open 2024
Теннис | 19.01.2024, 07:55
Суперсенсация от украинца. Молчанов обыграл первых ракеток на Аus Open 2024
Суперсенсация от украинца. Молчанов обыграл первых ракеток на Аus Open 2024
Интер – Лацио. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Суперкубка Италии
Футбол | 19.01.2024, 20:01
Интер – Лацио. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Суперкубка Италии
Интер – Лацио. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Суперкубка Италии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Один из лучших. Стала известна оценка Лунина за суперматч Атлетико – Реал
Один из лучших. Стала известна оценка Лунина за суперматч Атлетико – Реал
19.01.2024, 01:59 4
Футбол
Экс-капитан Динамо присоединился к Руху. Но в УПЛ играть не будет
Экс-капитан Динамо присоединился к Руху. Но в УПЛ играть не будет
18.01.2024, 22:17 3
Футбол
ВИДЕО. Милевский показал последствия обыска
ВИДЕО. Милевский показал последствия обыска
18.01.2024, 17:01 6
Футбол
Лунин пропустил четыре. Атлетико в ярком дерби выбил Реал из Кубка
Лунин пропустил четыре. Атлетико в ярком дерби выбил Реал из Кубка
19.01.2024, 01:15 40
Футбол
Не видел еще таких. Стаховский объяснил, почему Свитолина выиграет АО 2024
Не видел еще таких. Стаховский объяснил, почему Свитолина выиграет АО 2024
18.01.2024, 07:50 7
Теннис
«Интернет весь гудит». Милевский прокомментировал ситуацию с обысками
«Интернет весь гудит». Милевский прокомментировал ситуацию с обысками
18.01.2024, 12:24 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем