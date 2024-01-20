Женская сборная Украины по пляжному футболу входит в топ-3 рейтинга мира

Всемирная организация пляжного футбола впервые впервые в 2024 году обновила рейтинг мужских и женских сборных.

Как сообщает официальный сайт BSWW, мужская сборная Украины не сменила своей 17-й позиции. Подопечные Николая Костенко и Александра Корнийчука, которые в ноябре были на 17-м месте мирового рейтинга, с 960 баллами остаются на нем, отставая от Уругвая на 43 пункта.

Рейтинг BSWW для мужских сборных

1. Бразилия – 2549

2. Испания – 2307

3. Португалия – 2209

4. Парагвай – 1825

5. Швейцария – 1762

6. Япония – 1709

7. Италия – 1500

8. ОАЭ – 1458

9. Сенегал – 1420

10. Иран – 1308

17. Украина – 960

Женская сборная Украины в ноябре занимала в мировом рейтинге BSWW третье место. И сейчас подопечные Юрия Клименко с 849 баллами сохранили свою позицию в топ-3. Сине-желтые отстают от Англии на 27 пунктов. А лидирует с большим отрывом сборная Испании.

Рейтинг BSWW для женских сборных