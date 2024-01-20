Женская сборная Украины по пляжному футболу входит в топ-3 рейтинга мира
Украинская мужская сборная сохранила 17-ю позицию в миром рейтинге BSWW
Всемирная организация пляжного футбола впервые впервые в 2024 году обновила рейтинг мужских и женских сборных.
Как сообщает официальный сайт BSWW, мужская сборная Украины не сменила своей 17-й позиции. Подопечные Николая Костенко и Александра Корнийчука, которые в ноябре были на 17-м месте мирового рейтинга, с 960 баллами остаются на нем, отставая от Уругвая на 43 пункта.
- Рейтинг BSWW для мужских сборных
- 1. Бразилия – 2549
- 2. Испания – 2307
- 3. Португалия – 2209
- 4. Парагвай – 1825
- 5. Швейцария – 1762
- 6. Япония – 1709
- 7. Италия – 1500
- 8. ОАЭ – 1458
- 9. Сенегал – 1420
- 10. Иран – 1308
- 17. Украина – 960
Женская сборная Украины в ноябре занимала в мировом рейтинге BSWW третье место. И сейчас подопечные Юрия Клименко с 849 баллами сохранили свою позицию в топ-3. Сине-желтые отстают от Англии на 27 пунктов. А лидирует с большим отрывом сборная Испании.
Рейтинг BSWW для женских сборных
- 1. Испания – 1800
- 2. Англия – 876
- 3. Украина – 849
- 4. Португалия – 817
- 5. Чехия – 662
- 6. Италия – 604
- 7. США – 572
- 8. Бразилия – 535
- 9. Польша – 404
- 10. Сальвадор – 345
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