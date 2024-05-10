Другие новости10 мая 2024, 01:37 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 мая
Важные события во всех видах спорта
10 мая 2024, 01:37 |
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В пятницу, 10 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
13:30 Ингулец – Агробизнес
21:30 Аугсбург – Штутгарт
21:45 Фрозиноне – Интер
22:00 Алавес – Жирона
ТЕННИС
17:00 Элина Свитолина – Сара Эррани
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