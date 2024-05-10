ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 мая

В пятницу, 10 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

13:30 Ингулец – Агробизнес

1.23 – 4.90 – 10.50

21:30 Аугсбург – Штутгарт

3.90 – 4.30 – 1.82

21:45 Фрозиноне – Интер

5.00 – 4.50 – 1.64

22:00 Алавес – Жирона

3.70 – 3.70 – 2.03

ТЕННИС

17:00 Элина Свитолина – Сара Эррани

1.38 – 3.08