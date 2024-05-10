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10 мая 2024, 01:37 |
17
0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 мая

Важные события во всех видах спорта

10 мая 2024, 01:37 |
17
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 мая
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 10 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

13:30 Ингулец – Агробизнес

Favbet 1.23 – 4.90 – 10.50

21:30 Аугсбург – Штутгарт

Favbet 3.90 – 4.30 – 1.82

21:45 Фрозиноне – Интер

Favbet 5.00 – 4.50 – 1.64

22:00 Алавес – Жирона

Favbet 3.70 – 3.70 – 2.03

ТЕННИС

17:00 Элина Свитолина – Сара Эррани

Favbet 1.38 – 3.08

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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