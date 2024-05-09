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  4. Наоми ОСАКА: «Не представляю, как Свёнтек удается так долго быть №1»
WTA
09 мая 2024, 12:31 |
450
0

Наоми ОСАКА: «Не представляю, как Свёнтек удается так долго быть №1»

Экс-первая ракетка мира – о нынешнем лидере рейтинга WTA

09 мая 2024, 12:31 |
450
0
Наоми ОСАКА: «Не представляю, как Свёнтек удается так долго быть №1»
Getty Images/Global Images Ukraine. Наоми Осака

Экс-первая ракетка мира Наоми Осака поделилась мыслями о нынешнем лидере рейтинга WTA Иге Свёнтек.

– Что вы думаете об игре Иги Свёнтек сейчас?
– Я не играла с ней [после возвращения из декрета].

– Но когда вы это сделали.
– Я всегда говорила, что считаю ее невероятной. То, как ей удается оставаться №1 и постоянно показывать хорошие результаты на всех турнирах, – даже сложно представить себе. Потому что я была первой ракеткой мира в течение пяти секунд (улыбается). Думаю, что Ига приносит много пользы для спорта, – сказала Наоми.

Отметим, что Осака была первой ракеткой мира 25 недель. Свёнтек уже превзошла ее показатель в четыре раза (101).

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Наоми Осака Ига Свёнтек WTA Рим
Владимир Клепач Источник: ASAP text
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