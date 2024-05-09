Наоми ОСАКА: «Не представляю, как Свёнтек удается так долго быть №1»
Экс-первая ракетка мира – о нынешнем лидере рейтинга WTA
Экс-первая ракетка мира Наоми Осака поделилась мыслями о нынешнем лидере рейтинга WTA Иге Свёнтек.
– Что вы думаете об игре Иги Свёнтек сейчас?
– Я не играла с ней [после возвращения из декрета].
– Но когда вы это сделали.
– Я всегда говорила, что считаю ее невероятной. То, как ей удается оставаться №1 и постоянно показывать хорошие результаты на всех турнирах, – даже сложно представить себе. Потому что я была первой ракеткой мира в течение пяти секунд (улыбается). Думаю, что Ига приносит много пользы для спорта, – сказала Наоми.
Отметим, что Осака была первой ракеткой мира 25 недель. Свёнтек уже превзошла ее показатель в четыре раза (101).
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