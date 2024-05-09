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  4. Финалистка Ролан Гаррос. Стала известна первая соперница Свитолиной в Риме
WTA
09 мая 2024, 17:16 | Обновлено 09 мая 2024, 17:29
1891
1

Финалистка Ролан Гаррос. Стала известна первая соперница Свитолиной в Риме

Хороший шанс для Элины взять реванш за давние поражения

09 мая 2024, 17:16 | Обновлено 09 мая 2024, 17:29
1891
1
Финалистка Ролан Гаррос. Стала известна первая соперница Свитолиной в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Сара Эррани

Итальянка Сара Эррани (№93 WTA) обыграла американскую теннисистку Аманду Анисимову (№237 WTA) в первом раунде грунтового турнира WTA 1000 в Риме.

Во втором круге представительница Италии сыграет с украинкой Элиной Свитолиной (№19 WTA).

Рим. Первый круг
Сара Эррани (Италия) – Аманда Анисимова (США) – 4:6, 6:2, 6:1

Свитолина играла с Эррани дважды и оба раза уступила, последний очный матч состоялся 8 лет назад.

37-летняя итальянка была пятой ракеткой мира и играла в финале Ролан Гаррос 2012.

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Сара Эррани Аманда Анисимова WTA Рим
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Falko
Бобулько, до речі, норм цього року виглядає.
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