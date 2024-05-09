WTA09 мая 2024, 17:16 | Обновлено 09 мая 2024, 17:29
1891
1
Финалистка Ролан Гаррос. Стала известна первая соперница Свитолиной в Риме
Хороший шанс для Элины взять реванш за давние поражения
09 мая 2024, 17:16 | Обновлено 09 мая 2024, 17:29
1891
1
Итальянка Сара Эррани (№93 WTA) обыграла американскую теннисистку Аманду Анисимову (№237 WTA) в первом раунде грунтового турнира WTA 1000 в Риме.
Во втором круге представительница Италии сыграет с украинкой Элиной Свитолиной (№19 WTA).
Рим. Первый круг
Сара Эррани (Италия) – Аманда Анисимова (США) – 4:6, 6:2, 6:1
Свитолина играла с Эррани дважды и оба раза уступила, последний очный матч состоялся 8 лет назад.
37-летняя итальянка была пятой ракеткой мира и играла в финале Ролан Гаррос 2012.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 09 мая 2024, 16:10 14
Поединок главных претендентов на золотые медали пройдет на «Арене-Львов»
Футбол | 08 мая 2024, 19:25 17
Мудрик и Зинченко попали в рейтинг от GiveMeSport
Теннис | 09.05.2024, 15:43
Футбол | 09.05.2024, 00:50
Футбол | 09.05.2024, 00:01
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Бобулько, до речі, норм цього року виглядає.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
08.05.2024, 22:23
08.05.2024, 11:58 76
07.05.2024, 18:48 4
09.05.2024, 07:44 19
08.05.2024, 07:01 3
09.05.2024, 05:35
08.05.2024, 17:55 42