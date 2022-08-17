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  4. Пошутил. Илон Маск опроверг информацию о покупке Манчестер Юнайтед
Англия
17 августа 2022, 12:26 |
360
0

Пошутил. Илон Маск опроверг информацию о покупке Манчестер Юнайтед

В детстве известный миллиардер болел за «красных дьяволов»

17 августа 2022, 12:26 |
360
0
Пошутил. Илон Маск опроверг информацию о покупке Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный американский предприниматель и миллиардер Илон Маск опроверг информацию о том, что он собирается купить «Манчестер Юнайтед».

Ранее Маск сам написал в твиттере, что планирует совершить данную покупку, но это оказалось шуткой.

«Нет, это старая шутка в твиттере. Я не покупаю никакие спортивные команды. Хотя, если бы покупал, то это был бы «Манчестер Юнайтед». Они были моей любимой командой в детстве»,  – заявил самый богатый человек в мире.

Отметим, что «Ман Юнайтед» крайне неудачно стартов в новом сезоне АПЛ, потерпел сенсационное фиаско от «Брентфорда» (0:4) и занимает последнее место в лиге после двух туров, не набрав ни одного очка.

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Манчестер Юнайтед покупка Илон Маск
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