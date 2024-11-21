Мудрик помог. Челси возглавил рейтинг клубов с наибольшими тратами

Футбольная обсерватория CIES опубликовала отчет, в котором проанализировала траты команд на трансферы за период 2015-2024.

В первой десятке оказались шесть клубов английской Премьер-лиги. Рейтинг возглавил лондонский «Челси», который за 10 лет потратил 2,78 млрд евро. На второй позиции разместился «Манчестер Юнайтед» – 1,96 млрд евро. Тройку замкнул французский «ПСЖ» – представитель Лиги 1 отдал на трансферы 1,9 млрд евро.

В список трансферов «Челси» попал и украинский футболист Михаил Мудрик – игрок был куплен в 2023 году у донецкого «Шахтера» за 70 млн евро.

Среди чемпионатов уверенно лидирует английская Премьер-лига – команды потратили суммарно 23 млрд евро. На втором месте оказалась итальянская Серия А – 10,84 млрд евро, третья – испанская Ла Лига (7,94 млрд евро).