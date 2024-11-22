Лига чемпионов22 ноября 2024, 00:05 | Обновлено 22 ноября 2024, 00:06
62
0
Челси (Ж) – Селтик (Ж) – 3:0. Быстрый гол. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча Лиги чемпионов среди женщин
22 ноября 2024, 00:05 | Обновлено 22 ноября 2024, 00:06
62
0
20 ноября в рамках 4-го тура Лиги чемпионов среди женщин состоялся матч между «Челси» и «Селтик».
«Челси» уверенно разгромили соперниц со счётом 3:0 на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.
Лиги чемпионов среди женщин. 4-й тур. 20 ноября
«Челси» – «Селтик» – 3:0
Голы: Бронз 2, Каптейн 25, Периссет, 90+5
Видеообзор матча:
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