Челси (Ж) – Селтик (Ж) – 3:0. Быстрый гол. Видео голов и обзор матча

20 ноября в рамках 4-го тура Лиги чемпионов среди женщин состоялся матч между «Челси» и «Селтик».

«Челси» уверенно разгромили соперниц со счётом 3:0 на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

Лиги чемпионов среди женщин. 4-й тур. 20 ноября

«Челси» – «Селтик» – 3:0

Голы: Бронз 2, Каптейн 25, Периссет, 90+5

Видеообзор матча: