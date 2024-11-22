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Лига чемпионов
22 ноября 2024, 00:05 | Обновлено 22 ноября 2024, 00:06
62
0

Челси (Ж) – Селтик (Ж) – 3:0. Быстрый гол. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча Лиги чемпионов среди женщин

22 ноября 2024, 00:05 | Обновлено 22 ноября 2024, 00:06
62
0
Челси (Ж) – Селтик (Ж) – 3:0. Быстрый гол. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

20 ноября в рамках 4-го тура Лиги чемпионов среди женщин состоялся матч между «Челси» и «Селтик».

«Челси» уверенно разгромили соперниц со счётом 3:0 на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

Лиги чемпионов среди женщин. 4-й тур. 20 ноября

«Челси» – «Селтик» – 3:0

Голы: Бронз 2, Каптейн 25, Периссет, 90+5

Видеообзор матча:

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Челси Селтик видео голов и обзор Лига чемпионов по футболу среди женщин
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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