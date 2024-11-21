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Украина. Премьер лига
21 ноября 2024, 23:37 | Обновлено 22 ноября 2024, 00:53
891
0

Он говорит: садись в авто. Рац рассказал, как его переманивали в Динамо М

Экс-футболист «Динамо» вспомнил подробности о начале карьеры

21 ноября 2024, 23:37 | Обновлено 22 ноября 2024, 00:53
891
0
Он говорит: садись в авто. Рац рассказал, как его переманивали в Динамо М
ФК Динамо. Василий Рац

Экс-футболист «Динамо» Василий Рац рассказал о начале карьеры и как чуть не оказался в московском Динамо:

Первую половину сезона 1980 года я провел во львовских «Карпатах». На одну из тренировок к нам на базу приехал Иван Терлецкий. Он встретил меня после тренировки и спросил, как я смотрю, чтобы переехать в Винницу и играть за «Ниву». Возможно, обо мне ему рассказал Юрий Бондаренко, уже игравший в Виннице, а ранее также был в «Карпатах».

– «Не знаю» – отвечаю я. – «Нужно сначала с Иштваном Секечем поговорить… ». – «Я с ним уже разговаривал. Он разрешает переход, если ты не против».

Я все равно пошел поговорить с Секечем. Спрашиваю его, чтобы он поступил на моем месте? «Ты же видишь, что попасть в основной состав у нас очень тяжело. Большая конкуренция. Пойдешь в Винницу. Там во Второй лиге укрепишься, наберешься опыта и вернешься к нам в основной состав».

Я вышел к Терлецкому и сказал, что согласен. Но спросил, когда мне ехать в Винницу. «Прямо сейчас! Машина ждет» – ответил он. Мы заехали в общежитие, я собрал свои вещи и поехали в город над Бугом.

Как встретила Винница? Поначалу болельщики не знали меня. Не знали, как я играю. Первые же матчи было очень сложно проводить. Возможно, я чуть-чуть не так играл, как нужно было. Но Терлецкий меня постоянно ставил в основной состав, доверял мне. И постепенно я нашел свою игру.

А команда хорошая была. Прекрасные ребята. Со всеми нормальные отношения сложились. Затем Иван Паламарь пришел. Мы с ним вместе раньше учились, так я уже больше именно с ним дружил. Звонил ему около полугода назад, пообщались.

А дальше едва не очутились в московском «Динамо». В следующем сезоне у меня игра пошла. Начали распространяться слухи, что меня хотят пригласить в другие команды. Мы проживали в домиках на территории стадиона. И после одной из игр ко мне подходит какой-то мужчина и говорит, что у выхода со стадиона меня кто-то ждет. Я пошел туда.

А там Петрашевский, бывший селекционер московского «Динамо». Представился мне, пригласил сесть в автомобиль и стал рассказывать, что они давно за мной следят. И было бы хорошо, если бы я согласился перейти к ним. Здесь вдруг дверь автомобиля открывается, и появляется Терлецкий. Он налетел на Петрашевского: «Ты чего привязался к нему? Чего переманиваешь? Уезжай отсюда».

Вытащил меня из машины и сказал идти к себе в домик. Они еще некоторое время пообщались, и Петрашевский уехал.

Иван Терлецкий потом мне сказал, чтобы я пока никуда не переходил. Мол, твоя команда еще не пришла. Возможно, он уже тогда что-то знал.

Потом меня еще в запорожский Металлург приглашали. Я говорю, что мне с тренером это нужно обсудить. Услышал: «Ну, если ты с Терлецким будешь говорить, то нам тут точно нечего делать… » Я подошел к Терлецкому и сказал, что меня в Запорожье приглашают. Твоя команда еще не пришла. Не спеши», – говорит он.

А у меня к концу первого круга 1981 года хорошие игры пошли. Хорошие передачи давал. И после одной из игр Терлецкий пригласил зайти к нему.

Говорит: «Знакомься. Анатолий Сучков. Селекционер киевского Динамо. Хочет с тобой пообщаться».

– Мы хотим пригласить тебя к нам в «Динамо». Как ты к этому относишься? – говорит Сучков.

– Я не знаю…

– Как? Ты не знаешь? Это же Динамо Киев. А он не знает!

– Я не знаю. Пусть будет так, как скажет Иван Иванович.

Терлецкий так голову опустил. Говорит, что команде я сейчас, конечно, очень нужен. Но для меня лично будет лучше перейти в Динамо. Это именно та команда, которая тебе нужна. Потому он меня отпускает.

Через несколько дней он лично увез меня поездом в Киев. Там на железнодорожном вокзале стоял автобус «Динамо», и Терлецкий передал меня из рук в руки Фоменко…

Я только одно сказал ему:

– Иван Иванович, только пообещайте мне, если у меня что-то здесь не получится – я вернусь обратно к вам.

– Ну ладно, ладно… – ответил он.

Я хотели вернуться назад именно в команду Нива. Да и город мне очень понравился. Я там год провел. Город красивый, комфортный. Болельщики тогда очень быстро узнали, что я собираюсь в киевское Динамо переходить. Практически все таксисты были тогда болельщиками, они быстро все узнавали и быстро все новости распространяли.

И вот возле домиков, где мы проживали, собралось несколько десятков болельщиков и спрашивают меня, как же так? Чего мне здесь не хватает. Нужно машину или квартиру – мы пойдем к руководству и добьемся. Нужна жена – мы найдем красивую девушку.

– Спасибо, – говорю я. Понимаете, я чувствую, что я готов к большему. Тем более, я же в киевское «Динамо» перехожу…

– Ну тогда мы соглашаемся. Потому что в другую команду мы бы тебя не отпустили, – говорят болельщики. Так что я благодарен винницким болельщикам за их поддержку и понимание.

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Василий Рац Динамо Москва Нива Винница Динамо Киев Михаил Фоменко Карпаты Львов
Николай Степанов Источник: ФК Нива Вц
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