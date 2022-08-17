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Англия
17 августа 2022, 05:23 | Обновлено 17 августа 2022, 05:44
791
1

Что?! Илон Маск сообщил: он покупает Манчестер Юнайтед

Невероятную новость сообщил сам Илон Маск в Твиттере

17 августа 2022, 05:23 | Обновлено 17 августа 2022, 05:44
791
1
Что?! Илон Маск сообщил: он покупает Манчестер Юнайтед
Twitter

Невероятную новость сообщил американский бизнесмен Илон Маск в Твиттере.

Известный американский предприниматель, инженер и миллиардер сообщил, что... покупает клуб «Манчестер Юнайтед».

Илон Маск имеет большую историю нестандартных действий и комментариев, из-за чего трудно предугадать, шутит ли он.

Напомним, «Ман Юнайтед» крайне неудачно стартов в новом сезоне АПЛ, потерпел сенсационное фиаско от «Брентфорда» (0:4) и занимает последнее место в лиге после двух туров, не набрав ни одного очка.

Лидер «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду близок к тому, чтобы покинуть команду в летнее межсезонье. Его сватают в «Боруссию» Дортмунд и лиссабонский «Спортинг».

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maneKen
Make MU great again! Хочется верить, что он это всерьез, а то с твиттером не удалось, надеюсь в МЮ он не будет запрашивать проверку на ботов, а то там их тоже весомое количество   
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