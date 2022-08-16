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Англия
16 августа 2022, 20:50 | Обновлено 16 августа 2022, 21:04
578
3

Источник: агенты Роналду начали переговоры с грандом Бундеслиги

На данный момент у португальца есть два варианта: «Боруссия» Д и «Спортинг»

16 августа 2022, 20:50 | Обновлено 16 августа 2022, 21:04
578
3
Источник: агенты Роналду начали переговоры с грандом Бундеслиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Будущее нападающего Криштиану Роналду в АПЛ под большим вопросом после неудачного начала сезона «Ман Юнайтед», потерпевшего унизительное поражение от «Брентфорда» (0:4).

Криштиану в свои 37 лет не хочет, чтобы целый сезон прошел без мелодии Лиги чемпионов, и этим вопросом серьезно занят агент игрока Жорже Мендеш. Португальский форвард «Ман Юнайтед» может продолжить карьеру в «Боруссии» Дортмунд. Стороны уже начали переговоры по вопросам трансфера звездного игрока.

В Дортмунде рассчитывают, что Роналду может стать заменой Себастьену Алле, который выбыл на длительное время из-за травмы. «Боруссия» нашла экстренное решение, подписав француза Антони Модеста, но 34-летний француз не является такой гарантией успеха в линии атаки, как Криштиану Роналду.

Вторым вариант для Роналду является возможное возвращение в родной «Спортинг». Но португальский клуб может не потянуть переход из-за финансов. «Спортинг» выиграл чемпионат Португалии в предпоследнем сезоне, и с тех пор ходят слухи о возвращении Криштиану. Теперь команда ждет 25 августа, чтобы быть сеяной из третьей корзины Лиги чемпионов. Криштиану начал в Лиссабоне свои футбольные шаги, и это было бы хорошим завершением впечатляющей карьеры.

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Источник AS
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Комментарии 3
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OKs100
Какое завершение карьеры? Он всё ещё один из лучших форвардов в мире. Через 3-4 сезона может быть вернется в Спортинг доигрывать, но не сейчас.
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VikyKrasotulechka90
Кристина розплакалась..) Команда славбая (МЮ) Сразу с Корабя бежать нужно...
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