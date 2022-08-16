Источник: агенты Роналду начали переговоры с грандом Бундеслиги

Будущее нападающего Криштиану Роналду в АПЛ под большим вопросом после неудачного начала сезона «Ман Юнайтед», потерпевшего унизительное поражение от «Брентфорда» (0:4).

Криштиану в свои 37 лет не хочет, чтобы целый сезон прошел без мелодии Лиги чемпионов, и этим вопросом серьезно занят агент игрока Жорже Мендеш. Португальский форвард «Ман Юнайтед» может продолжить карьеру в «Боруссии» Дортмунд. Стороны уже начали переговоры по вопросам трансфера звездного игрока.

В Дортмунде рассчитывают, что Роналду может стать заменой Себастьену Алле, который выбыл на длительное время из-за травмы. «Боруссия» нашла экстренное решение, подписав француза Антони Модеста, но 34-летний француз не является такой гарантией успеха в линии атаки, как Криштиану Роналду.

Вторым вариант для Роналду является возможное возвращение в родной «Спортинг». Но португальский клуб может не потянуть переход из-за финансов. «Спортинг» выиграл чемпионат Португалии в предпоследнем сезоне, и с тех пор ходят слухи о возвращении Криштиану. Теперь команда ждет 25 августа, чтобы быть сеяной из третьей корзины Лиги чемпионов. Криштиану начал в Лиссабоне свои футбольные шаги, и это было бы хорошим завершением впечатляющей карьеры.