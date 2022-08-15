Тен Хаг готов отпустить Роналду из МЮ при одном условии
Тренер хочет другого форварда взамен
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг готов отпустить Криштиану Роналду. Об этом сообщают английские СМИ.
При этом у тен Хага есть одно условие: чтобы «Манчестер Юнайтед» подписал вместо другого форварда, потому что на этой позиции в команде дефицит игроков.
Роналду хочет играть в клубе, который выступает в Лиге чемпионов, однако от его услуг отказался ряд европейских топ-клубов. Ранее сообщалось о том, что 37-летний португалец готов вернуться в «Спортинг».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Конечно, это победа над Владимиром Кличко
«Челси» и «Тоттенхэм» сыграли вничью, а их наставники устроили потасовку