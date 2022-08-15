Тен Хаг готов отпустить Роналду из МЮ при одном условии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг готов отпустить Криштиану Роналду. Об этом сообщают английские СМИ.

При этом у тен Хага есть одно условие: чтобы «Манчестер Юнайтед» подписал вместо другого форварда, потому что на этой позиции в команде дефицит игроков.

Роналду хочет играть в клубе, который выступает в Лиге чемпионов, однако от его услуг отказался ряд европейских топ-клубов. Ранее сообщалось о том, что 37-летний португалец готов вернуться в «Спортинг».