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  4. Тен Хаг готов отпустить Роналду из МЮ при одном условии
Англия
15 августа 2022, 19:01 |
2581
0

Тен Хаг готов отпустить Роналду из МЮ при одном условии

Тренер хочет другого форварда взамен

15 августа 2022, 19:01 |
2581
0
Тен Хаг готов отпустить Роналду из МЮ при одном условии
ФК Манчестер Юнайтед

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг готов отпустить Криштиану Роналду. Об этом сообщают английские СМИ.

При этом у тен Хага есть одно условие: чтобы «Манчестер Юнайтед» подписал вместо другого форварда, потому что на этой позиции в команде дефицит игроков.

Роналду хочет играть в клубе, который выступает в Лиге чемпионов, однако от его услуг отказался ряд европейских топ-клубов. Ранее сообщалось о том, что 37-летний португалец готов вернуться в «Спортинг».

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Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг трансферы трансферы АПЛ
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Источник The Athletic
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