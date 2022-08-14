Англия14 августа 2022, 17:27 | Обновлено 14 августа 2022, 18:02
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Роналду готов вернуться в Спортинг
Форвард «Манчестер Юнайтед» может вернуться в родной клуб
14 августа 2022, 17:27 | Обновлено 14 августа 2022, 18:02
1858
0
Криштиану Роналду продолжает искать возможности покинуть «Манчестер Юнайтед» нынешним летом. Португальскому форварду нужен клуб, который выступает в Лиге чемпионов.
После ряда отказов от топ-клубов Роналду готов рассмотреть вариант с возвращением в своей родной клуб, «Спортинг», за который он выступал до 2003 года.
Проблема в большой зарплате Роналду в 26,8 миллиона фунтов в год. «Спортинг» взять на себя такую зарплату не может.
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