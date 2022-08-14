Роналду готов вернуться в Спортинг

Криштиану Роналду продолжает искать возможности покинуть «Манчестер Юнайтед» нынешним летом. Португальскому форварду нужен клуб, который выступает в Лиге чемпионов.

После ряда отказов от топ-клубов Роналду готов рассмотреть вариант с возвращением в своей родной клуб, «Спортинг», за который он выступал до 2003 года.

Проблема в большой зарплате Роналду в 26,8 миллиона фунтов в год. «Спортинг» взять на себя такую зарплату не может.