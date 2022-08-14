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Англия
14 августа 2022, 17:27 | Обновлено 14 августа 2022, 18:02
1858
0

Роналду готов вернуться в Спортинг

Форвард «Манчестер Юнайтед» может вернуться в родной клуб

14 августа 2022, 17:27 | Обновлено 14 августа 2022, 18:02
1858
0
Роналду готов вернуться в Спортинг
ФК Манчестер Юнайтед. Криштиану Роналду

Криштиану Роналду продолжает искать возможности покинуть «Манчестер Юнайтед» нынешним летом. Португальскому форварду нужен клуб, который выступает в Лиге чемпионов.

После ряда отказов от топ-клубов Роналду готов рассмотреть вариант с возвращением в своей родной клуб, «Спортинг», за который он выступал до 2003 года.

Проблема в большой зарплате Роналду в 26,8 миллиона фунтов в год. «Спортинг» взять на себя такую зарплату не может.

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Спортинг Лиссабон Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед трансферы трансферы АПЛ
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Источник Corriere dello Sport
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