Оба отказались. Роналду предлагали Интеру и Милану
Еще два топ-клуба отказались от форварда «Манчестер Юнайтед»
Агенты Криштиану Роналду предложили услуги форварда «Интеру» и «Милану». По информации итальянского журналиста Танкреди Пальмери, оба клуба отказались.
«Интер» и «Милан» - далеко не первые топ-клубы, которые отказались от услуг Роналду. Ранее 37-летнего португальца не захотели подписывать «Бавария» и «Атлетико» Мадрид.
Роналду активно пытается покинуть «Манчестер Юнайтед», и ищет клуб, который выступает в Лиге чемпионов. Также у форварда плохие отношения с наставником «Манчестер Юнайтед» Эриком Тен Хагом.
BOOM!— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) August 14, 2022
Cristiano Ronaldo has been offered to Inter and Milan: rejected!
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