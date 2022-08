Оба отказались. Роналду предлагали Интеру и Милану

Агенты Криштиану Роналду предложили услуги форварда «Интеру» и «Милану». По информации итальянского журналиста Танкреди Пальмери, оба клуба отказались.

«Интер» и «Милан» - далеко не первые топ-клубы, которые отказались от услуг Роналду. Ранее 37-летнего португальца не захотели подписывать «Бавария» и «Атлетико» Мадрид.

Роналду активно пытается покинуть «Манчестер Юнайтед», и ищет клуб, который выступает в Лиге чемпионов. Также у форварда плохие отношения с наставником «Манчестер Юнайтед» Эриком Тен Хагом.

BOOM!



Cristiano Ronaldo has been offered to Inter and Milan: rejected!