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  4. Оба отказались. Роналду предлагали Интеру и Милану
Италия
14 августа 2022, 14:51 |
693
2

Оба отказались. Роналду предлагали Интеру и Милану

Еще два топ-клуба отказались от форварда «Манчестер Юнайтед»

14 августа 2022, 14:51 |
693
2
Оба отказались. Роналду предлагали Интеру и Милану
ФК Манчестер Юнайтед

Агенты Криштиану Роналду предложили услуги форварда «Интеру» и «Милану». По информации итальянского журналиста Танкреди Пальмери, оба клуба отказались.

«Интер» и «Милан» - далеко не первые топ-клубы, которые отказались от услуг Роналду. Ранее 37-летнего португальца не захотели подписывать «Бавария» и «Атлетико» Мадрид.

Роналду активно пытается покинуть «Манчестер Юнайтед», и ищет клуб, который выступает в Лиге чемпионов. Также у форварда плохие отношения с наставником «Манчестер Юнайтед» Эриком Тен Хагом.

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Интер Милан Милан Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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VikyKrasotulechka90
пора на пенсию....
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-2
Gargantua
вовремя уйти тоже важно
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