ВИДЕО. Роналду не пожал руку Тен Хагу после позорного поражения Брентфорду

Главная звезда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду оказался очень недоволен результатом матча второго тура чемпионата Англии против «Брентфорда» (0:4).

После завершения матча португальский нападающий не пожал руку главному тренеру команды Эрику Тен Хагу и не подошел к сектору с фанатами «красных дьяволов».



Ronaldo not happy and no handshake for Ten Hag pic.twitter.com/HGtmYXyBs5