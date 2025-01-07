Совет Амориму. Усэйн Болт объяснил, как Ман Юнайтед может выиграть АПЛ
Легендарный легкоатлет доволен игрой «красных дьяволов» против «Ливерпуля»
Легендарный легкоатлет Усэйн Болт отреагировал на сенсационную ничью «Манчестер Юнайтед» в матче против «Ливерпуля» в Английской Премьер-лиге (2:2).
«Если мы сможем играть с такой борьбой каждый матч, «Манчестер Юнайтед» выигрывает чемпионат», – лаконично написал Болт.
В нынешнем сезоне «красные дьяволы» занимают 13 строчку турнирной таблицы Английской Премьер-лиги, имея в своем активе 23 турнирных пункта после 20 сыгранных матчей.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» попытается подписать лидера лондонского «Челси».
If we can play with this fight every game @ManUtd will win the league 📍💯— Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) January 5, 2025
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