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Англия
07 января 2025, 08:54 | Обновлено 07 января 2025, 08:59
261
0

Совет Амориму. Усэйн Болт объяснил, как Ман Юнайтед может выиграть АПЛ

Легендарный легкоатлет доволен игрой «красных дьяволов» против «Ливерпуля»

07 января 2025, 08:54 | Обновлено 07 января 2025, 08:59
261
0
Совет Амориму. Усэйн Болт объяснил, как Ман Юнайтед может выиграть АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Усэйн Болт

Легендарный легкоатлет Усэйн Болт отреагировал на сенсационную ничью «Манчестер Юнайтед» в матче против «Ливерпуля» в Английской Премьер-лиге (2:2).

«Если мы сможем играть с такой борьбой каждый матч, «Манчестер Юнайтед» выигрывает чемпионат», – лаконично написал Болт.

В нынешнем сезоне «красные дьяволы» занимают 13 строчку турнирной таблицы Английской Премьер-лиги, имея в своем активе 23 турнирных пункта после 20 сыгранных матчей.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» попытается подписать лидера лондонского «Челси».

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Усэйн Болт Манчестер Юнайтед Ливерпуль - Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига Ливерпуль легкая атлетика
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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