Совет Амориму. Усэйн Болт объяснил, как Ман Юнайтед может выиграть АПЛ

Легендарный легкоатлет Усэйн Болт отреагировал на сенсационную ничью «Манчестер Юнайтед» в матче против «Ливерпуля» в Английской Премьер-лиге (2:2).

«Если мы сможем играть с такой борьбой каждый матч, «Манчестер Юнайтед» выигрывает чемпионат», – лаконично написал Болт.

В нынешнем сезоне «красные дьяволы» занимают 13 строчку турнирной таблицы Английской Премьер-лиги, имея в своем активе 23 турнирных пункта после 20 сыгранных матчей.

If we can play with this fight every game @ManUtd will win the league 📍💯