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Чемпионат Англии
Брентфорд
13.08.2022, FT 4 : 0
Ман Юнайтед
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Англия
13 августа 2022, 21:25 | Обновлено 13 августа 2022, 22:36
4685
8

Что случилось? Брентфорд отгрузил в ворота МЮ четыре гола

Неудачный старт сезона для «Манчестер Юнайтед»

13 августа 2022, 21:25 | Обновлено 13 августа 2022, 22:36
4685
8
Что случилось? Брентфорд отгрузил в ворота МЮ четыре гола
Skysports.com

«Манчестер Юнайтед» в матче 2-го тура АПЛ проиграл «Брентфорду» со счетом 0:4. При этом все голы команда Эрика тен Хага пропустила в первом тайме.

Это второе поражение МЮ на старте сезона. Даже возвращение Криштиану Роналду в основу никак не помогло команде.

К сожалению, украинский новичок «Брентфорда» Егор Ярмолюк пока не попадает в заявку на матчи АПЛ.

Чемпионат Англии. 2-й тур

Брентфорд - Манчестер Юнайтед 4:0
Голы: Дасилва, 10, Йенсен, 18, Ми, 30, Мбуэмо, 35

Брентфорд: Райа, Хики, Расмуссен, Янссон, Ми, Хенри, Норгард (Соренсен, 80), Йенсен (Баптист, 74), Дасилва (Янельт, 62), Мбуэмо (Висса, 73), Тони

МЮ: Де Хеа, Далот, Магуайр, Мартинес (Варан, 46), Шоу (Маласиа, 46), Фред (Мактоминей, 46), Эриксен (ван де Бек, 87), Санчо (Эланга, 50), Фернандеш, Рэшфорд, Роналду

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Источник Sport.ua
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Комментарии 8
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Андрій Магмет
Нехай вернуть назад Сульшера. ГІрше вже не буде
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+3
Михайло Кудієнко
Шкода, що такий великий футбольний клуб, перетворюється в "фізкультурно-оздоровчий" 
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+1
pol-55
Яйцеголові голландці тепер зрозуміли в який чемпіонат попали.Рон *изнутри* зрозумів що з такого МЮ треба валити.
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0
VK-Sport
Враховуючи, що наступна гра проти Ліверпуля, то вирогідно МЮ буде єдиною командою АПЛ з бубликом після 3х турів. Цікаво працює хвалений Тен Хаг, БРАВО!
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0
Показать Скрыть 1 ответ
veter
Повторили результат 1936 года (специально глянул стату).
А болельщики - молодцы. Нашли где то ткань и сделали растяжку:
UNITED
4
SALE
1958
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-1
avk2307
Це ситуація аналогічна Шахтарю в нашому чемпіонаті.(тільки у нас у всіх немає коштів)
Колись,це один з трьох клубів з грошами, а зараз в Англії майже всі мають гроші і треба тренуватись, займатись власною школою футбольною і Ви можете купити Погба, Еріксена,Фреда за купу грошей , підключити медіа ,а на виході пшик.
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-1
AndiM
Поки за м-ю грають всякі фреди, доти вони і будуть в середняках.
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-3
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