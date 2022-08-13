Что случилось? Брентфорд отгрузил в ворота МЮ четыре гола

«Манчестер Юнайтед» в матче 2-го тура АПЛ проиграл «Брентфорду» со счетом 0:4. При этом все голы команда Эрика тен Хага пропустила в первом тайме.

Это второе поражение МЮ на старте сезона. Даже возвращение Криштиану Роналду в основу никак не помогло команде.

К сожалению, украинский новичок «Брентфорда» Егор Ярмолюк пока не попадает в заявку на матчи АПЛ.

Чемпионат Англии. 2-й тур

Брентфорд - Манчестер Юнайтед 4:0

Голы: Дасилва, 10, Йенсен, 18, Ми, 30, Мбуэмо, 35

Брентфорд: Райа, Хики, Расмуссен, Янссон, Ми, Хенри, Норгард (Соренсен, 80), Йенсен (Баптист, 74), Дасилва (Янельт, 62), Мбуэмо (Висса, 73), Тони

МЮ: Де Хеа, Далот, Магуайр, Мартинес (Варан, 46), Шоу (Маласиа, 46), Фред (Мактоминей, 46), Эриксен (ван де Бек, 87), Санчо (Эланга, 50), Фернандеш, Рэшфорд, Роналду