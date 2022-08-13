В субботу, 13 августа, в Бренфорде на поле арены «Брентфорд Коммьюнити» состоится матч второго тура чемпионата Англии, в котором сойдутся местный «Брентфорд» и «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток в матче прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

Бренфорд

«Пчелы» открыли сезон в АПЛ гостевым матче с «Лестером». Почин у команды получился неплохим – игра завершилась вничью 2:2. К тому же, «Брентфорд» по ходу поединка проигрывал со счетом 0:2, первый гол в ответ забил только на 62-й минуте, а свел поединок к ничьей и вовсе за четыре минуты до конца основного времени.

Стоит вспомнить, что в рамках подготовки к новому сезону подопечные датчанина Томаса Франка провели семь контрольных спаррингов. В четырех играх на почин межсезонья они один раз победили, а затем дважды проиграли при одной ничьей. Зато команда смогла закрыть товарищеские встреча лета 2022 года серией из трех побед («Брайтон» - 1:0, «Арсенал» Лондон – 2:1, «Бетис» Испания – 1:0).

Манчестер Юнайтед

Подопечные Эрика тен Хага в стартовом туре АПЛ-2022/2023 шокировали своих почитателей домашним поражением со счетом 1:2 в противостоянии с «Брайтоном».

Эта неудача продлила серию неудачных игр «красных дьяволов», которыми они закрыли летние спарринги. В трех поединках на почин межсезонья «Ман Юнайтед» отпраздновал три победы с общим счетом 11:2. Ко всему, среди прочего они в этих играх умудрились разбить «Ливерпуль» - 4:0.

А вот финиш контрольных встреч лета-2022 получился у манкунианцев неудачным – две ничьи («Астон Вилла» - 2:2, «Райо Вальекано» - 1:1) и одно поражение («Атлетико» Мадрид – 0:1). Ну, а далее была домашняя игра с «Брайтоном».

Ориентировочные составы

Брентфорд: Рая – Хики, Янссон, Ми, Рико, Янельт, Норгорд, Дасилва, Мбемо, Висса, Тони.

Манчестер Юнайтед: де Хеа – Далот, Магуайр, Мартинес, Шоу, Мактоминей, Фред, Фернандес, Санчо, Эриксен, Роналду.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке гости смогут подтвердить свой уровень и победят. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 2.06 по линии Parimatch.

13 августа, суббота