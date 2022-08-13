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Чемпионат Англии
Брентфорд
13.08.2022, FT 4 : 0
Ман Юнайтед
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Англия
13 августа 2022, 23:25 |
995
2

Брентфорд - МЮ - 4:0. Катастрофа Манчестера. Видео голов и обзор матча

Неожиданный результат матча АПЛ

13 августа 2022, 23:25 |
995
2
Брентфорд - МЮ - 4:0. Катастрофа Манчестера. Видео голов и обзор матча
Skysports.com

В матче 2-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» потерпел разгромное поражение от «Брентфорда» со счетом 0:4, пропустив все голы в первом тайме.

События матча

35’
ГОЛ ! Мяч забил Брайан Мбемо (Брентфорд).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Бен Ми (Брентфорд).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Матиас Йенсен (Брентфорд).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Джош Дасилва (Брентфорд).
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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Artemkuz
Да, со времён отставки Фергюсона команда не блещет. Можно сказать превращается потихоньку в середнячка ПЛ, при таких то возможностях!
Поклонников по миру теряет Манчестер.
До сих пор перед глазами финал ЛЧ 1998-1999гг. с Баварией, где просто боролись до последней секунды матча, выгрызя победу!!!
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