13.08.2022, FT 4 : 0
Англия13 августа 2022, 23:25 |
995
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Брентфорд - МЮ - 4:0. Катастрофа Манчестера. Видео голов и обзор матча
Неожиданный результат матча АПЛ
13 августа 2022, 23:25 |
995
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В матче 2-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» потерпел разгромное поражение от «Брентфорда» со счетом 0:4, пропустив все голы в первом тайме.
События матча
35’
ГОЛ ! Мяч забил Брайан Мбемо (Брентфорд).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Бен Ми (Брентфорд).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Матиас Йенсен (Брентфорд).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Джош Дасилва (Брентфорд).
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Поклонников по миру теряет Манчестер.
До сих пор перед глазами финал ЛЧ 1998-1999гг. с Баварией, где просто боролись до последней секунды матча, выгрызя победу!!!